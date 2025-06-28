Путин вспомнил, сколько зарабатывал в студотрядах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин выступил с критикой размера зарплаты в студенческих отрядах, сообщает ТАСС. На церемонии открытия молодежных центров в ряде регионов страны одна из студенток рассказала главе государства, что ее месячный доход в студотряде составляет около 60-70 тыс. рублей.

«Маловато. Честно вам скажу, маловато. Мы работали когда, мы зарабатывали 1-1,5 тыс. рублей за месяц. И тогда, в советское время, это было прилично, потому что «Жигули» стоили 5 тыс. рублей», – заявил президент.

Путин также поделился личным опытом работы в студенческом отряде, рассказав, что был простым бойцом этого трудового движения. Он подчеркнул, что рад сохранению и развитию студотрядов в современной России, отметив важность этой молодежной инициативы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что молодые участники спецоперации на Украине своим примером дают важнейшие нравственные ориентиры.