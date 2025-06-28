Як-18Т разбился в Подмосковье при выполнении «бочки»

Tекст: Мария Иванова

Самолет Як-18Т, потерпевший крушение в Подмосковье, вылетел с аэродрома Северка без официального согласования, передает ТАСС.

По предварительным данным, авария произошла во время выполнения фигур высшего пилотажа, в частности, фигуры «бочка». В ведомстве уточнили: «Предварительно установлено, что вылет осуществлен с аэродрома Северка без согласования. Предварительно, крушение произошло при выполнении пилотом фигуры высшего пилотажа (бочка)».

После происшествия Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России возбудило уголовное дело. Речь идет о ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса России – нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух человек.

В данный момент следователи выясняют обстоятельства и причины инцидента. Устанавливаются все детали происшествия, а также личности погибших и свидетелей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе деревни Паново под Коломной произошло крушение легкомоторного самолета Як-18Т с последующим возгоранием, в результате чего погибли четыре человека.

Следователи назвали вероятной причиной происшествия отказ двигателя.