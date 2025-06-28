Названа вероятная причина крушения самолета в Подмосковье

Tекст: Мария Иванова

Причиной крушения легкомоторного самолета Як-18Т в Подмосковье, по предварительным данным, стал отказ двигателя, сообщает ТАСС. Как рассказал источник агентства, «по предварительной информации, самолет упал из-за технической неисправности. У него отказал двигатель».

Самолет Як-18Т вылетел с аэродрома Северка и рухнул в поле в районе деревни Паново под Коломной. Все четыре человека, находившиеся на борту, погибли. Информация о происшествии подтвердила областная служба МЧС.

На место аварии прибыли следователи московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета. В ведомстве уточнили, что следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, устанавливая причины и обстоятельства катастрофы.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура также начала проверку по факту крушения. Ее поручили прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. На место трагедии выехал московский прокурор Кирилл Нищименко, который будет контролировать ход проверки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе деревни Паново под Коломной произошло крушение легкомоторного самолета Як-18Т с последующим возгоранием.



