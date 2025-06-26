Глазьев в шутку пообещал создать цифровых двойников сотрудников

Tекст: Мария Иванова

Глазьев в ходе сессии Евразийского экономического форума в Минске пошутил, что для сотрудников, не сумевших освоить искусственный интеллект, будут созданы цифровые двойники, передает РИА «Новости».

«Я уже призвал своих сотрудников осваивать искусственный интеллект, предупредив, что если кто-то не будет в этом деле преуспевать, то мы создадим их виртуальных двойников», – заявил он.

Глазьев уточнил, что в рамках Союзного государства сейчас реализуется проект-навигатор на основе искусственного интеллекта. Эта система позволит оценивать имеющийся технический потенциал и выявлять новые кооперационные связи между предприятиями, в том числе в других интеграционных структурах. По его словам, задача состоит в формировании информационной среды, где хозяйствующие субъекты смогут видеть возможности друг друга и выстраивать оптимальные партнерства.

Госсекретарь подчеркнул, что внедрение искусственного интеллекта открывает большие перспективы для роста эффективности Союзного государства. В 2025 году председательство в ЕАЭС перейдет к Минску.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета и Евразийский экономический форум проходят в столице Белоруссии 26-27 июня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе глава Сбербанка Герман Греф заявил, что современные дети глупеют от чрезмерного использования гаджетов и искусственного интеллекта.

Между тем гендиректор OpenAI Сэм Альтман отметил, что персональные компьютеры уже не отвечают требованиям мира, где доминирует искусственный интеллект.

Ученый ранее прогнозировал, что создание «сильного» искусственного интеллекта возможно после 2035 года.