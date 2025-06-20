Ученый спрогнозировал создание «сильного» искусственного интеллекта после 2035 года

Tекст: Мария Иванова

Первые полноценные системы «сильного» искусственного интеллекта могут появиться после 2035 года, заявил проректор по научным исследованиям Университета Сингидунум (Сербия) Небойша Бачанин на сессии Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что эти технологии произведут революцию в науке и технологиях благодаря «человеческой» способности ИИ к самообучению и изменению собственных мыслительных процессов. «Я считаю, что эти системы появятся после 2035 года, и Россия должна стать одним из первых разработчиков таких систем», – отметил Бачанин.

По мнению ученого, одной из ключевых сфер применения «сильного» ИИ станет разработка и оптимизация термоядерных реакторов. Он уверен, что искусственный интеллект сможет исследовать поведение плазмы в установках и выявлять причины нестабильности, мешающие поддерживать термоядерные реакции. Такое решение, по мнению Бачанина, позволит человечеству создать стабильные энергетически эффективные реакторы.

Эксперты полагают, что в будущем «сильный» ИИ сможет осознавать себя как личность и самостоятельно совершенствоваться при решении любых задач. Это приведет к резкому ускорению научно-технического прогресса и может вызвать технологическую сингулярность – период стремительного и неконтролируемого развития цивилизации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВЦИОМ сообщил о росте опасений россиян, связанных с возможным использованием искусственного интеллекта в корыстных целях.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова также отметила опасность нейросетей для биологической безопасности.

Между тем Google и OpenAI подписали соглашение о совместном использовании облачных технологий.