ВЦИОМ сообщил о росте опасений россиян использования ИИ в корыстных целях

Tекст: Вера Басилая

Большинство россиян опасается, что искусственный интеллект могут применять в корыстных целях, передает ТАСС. Об этом сообщил директор департамента социальных исследований ВЦИОМ Андрей Даудрих во время Национального форума «ИИ – будущее сегодня», стартовавшего 17 июня в Петербурге перед началом ПМЭФ.

Даудрих отметил, что сейчас 65% опрошенных считают вероятным использование ИИ в корыстных целях. В 2021 году этот показатель составлял 46%, а в 2022 году – 61%. Кроме того, 57% респондентов считают высоким риск потери рабочих мест из-за растущего внедрения искусственного интеллекта.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. В этом году основное внимание уделят теме «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Для гостей организуют тематическую зону «Территория инноваций» и площадку национальных брендов «Покупай российское!».

В программе заявлены Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность» и дискуссионная площадка «Росконгресс урбан хаб». Культурная часть включает фестиваль «Петербургские сезоны» и Спортивные игры ПМЭФ.

Ранее сообщалось, что в России появится Центр развития искусственного интеллекта для координации внедрения новых технологий и поддержки всех участников процесса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об опасности нейросетей для биологической безопасности.

Опрос ранее показал, что почти вся российская молодежь использует ИИ в работе и учебе.