Член СПЧ призвал депутатов привлечь экспертов для разработки закона о детских именах

Член СПЧ Брод назвал запрещенные имена для детей в России и за границей

Tекст: Татьяна Косолапова

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая рассказала, что на стадии разработки находится законопроект, регламентирующий разрешенные в России имена. При этом она отметила, что на данный момент они столкнулись со сложностями, так как законодатели не могут найти подходящих словарей и согласовать гендерную принадлежность некоторых имен.



«Кто-то считает, что недопустимы чрезмерно экзотичные имена, другие говорят о недопустимости ограничения прав родителей в выборе имен. Но в действительности сейчас в нашем законодательстве уже есть некоторые ограничения по тому, какое имя давать ребенку», – говорит Брод.

Он уточняет, что, согласно статье 58 Семейного кодекса Российской Федерации, нельзя давать ребенку имя, которое содержит цифры, бранные слова, буквенно-цифровые обозначения, числительные, указания на ранги, должности или титулы, символы и другие не являющиеся буквами знаки, за исключением дефиса.

«В ряде стран также имеются ограничения. К примеру, в Германии запрещено давать имена, которые не позволяют однозначно определить пол ребенка, а также имена, которые могут вызвать насмешки. В Исландии есть официальный реестр разрешенных имен, а каждое новое имя должно быть одобрено специальным органом. Во Франции не в чести имена, которые могут причинить вред ребенку или противоречат общественным интересам», – делится правозащитник.

Член СПЧ подчеркивает, что очень важно к дискуссии на тему имен подключить лингвистов, педагогов, правоведов, а также призывает изучить международный опыт.

В прошлом году в московском управлении ЗАГС назвали самые необычные имена, данные новорожденным в столице. Среди них Радость, Изумруд, Эльбрус, Космос и Феникс.