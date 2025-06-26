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Член СПЧ призвал депутатов привлечь экспертов для разработки закона о детских именах
Член СПЧ Брод назвал запрещенные имена для детей в России и за границей
Для работы над законом о спике над разрешенных в России имен депутатам Госдумы необходимо подключить лингвистов, педагогов, правоведов и изучить иностранный опыт, сказал газете ВЗГЛЯД член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод. Он напомнил, что в действующем законодательстве уже содержатся определенные ограничения на выбор имени для ребенка.
Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая рассказала, что на стадии разработки находится законопроект, регламентирующий разрешенные в России имена. При этом она отметила, что на данный момент они столкнулись со сложностями, так как законодатели не могут найти подходящих словарей и согласовать гендерную принадлежность некоторых имен.
«Кто-то считает, что недопустимы чрезмерно экзотичные имена, другие говорят о недопустимости ограничения прав родителей в выборе имен. Но в действительности сейчас в нашем законодательстве уже есть некоторые ограничения по тому, какое имя давать ребенку», – говорит Брод.
Он уточняет, что, согласно статье 58 Семейного кодекса Российской Федерации, нельзя давать ребенку имя, которое содержит цифры, бранные слова, буквенно-цифровые обозначения, числительные, указания на ранги, должности или титулы, символы и другие не являющиеся буквами знаки, за исключением дефиса.
«В ряде стран также имеются ограничения. К примеру, в Германии запрещено давать имена, которые не позволяют однозначно определить пол ребенка, а также имена, которые могут вызвать насмешки. В Исландии есть официальный реестр разрешенных имен, а каждое новое имя должно быть одобрено специальным органом. Во Франции не в чести имена, которые могут причинить вред ребенку или противоречат общественным интересам», – делится правозащитник.
Член СПЧ подчеркивает, что очень важно к дискуссии на тему имен подключить лингвистов, педагогов, правоведов, а также призывает изучить международный опыт.
В прошлом году в московском управлении ЗАГС назвали самые необычные имена, данные новорожденным в столице. Среди них Радость, Изумруд, Эльбрус, Космос и Феникс.