Депутат Буцкая рассказала о работе над списком разрешенных в России имен

Депутат Буцкая: Законопроект был написан быстро, а дальше началась доработка

Tекст: Ирма Каплан

«Это из тех случаев, когда законопроект был написан быстро, а дальше началась отработка, как он может работать. И мы пока не нашли тех словарей, на которые мы сможем опираться», – пояснила Буцкая ТАСС.

Как сообщала парламентарий в феврале, работа велась над законопроектом об ограничении на нестандартные имена для детей, чтобы девочек не называли именами мальчиков и наоборот.

«Вопрос очень сложный: есть имена, которые одновременно и мужские, и женские. Есть такие имена, которые в одном языке мужские, а в нашем – женские. Но я верю, что мы этот квест тоже решим», – сказала она.

Буцкая поделилась историей, которая стала стимулом для законопроекта: родители, ожидавшие мальчика и подготовившие все для парня Кирилла, решили оставить это имя младенцу, несмотря на то, что родилась девочка. По закону родители имеют право. Но как сложится жизнь девочки по имени Кирилл не известно, отметила депутат.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин впервые упомянул, что у него есть внучка, отметив, что девочка свободно общается по-китайски со своей воспитательницей из Пекина.