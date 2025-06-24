Марочко: Российские войска вошли в Серебрянку и закрепились на новых рубежах

Tекст: Вера Басилая

Российские войска вошли в Серебрянку в Донецкой Народной Республике. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что подразделения продолжили продвижение на северском направлении и закрепляются на новых позициях. передает РИА «Новости».

По его словам, передовые отряды ведут борьбу за удержание занятых рубежей и вытеснение украинских сил из населенного пункта. Марочко отметил, что командование вооруженных сил Украины предпринимает все возможные меры, чтобы не допустить дальнейшего продвижения российских войск, не считаясь с потерями.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные установили полный контроль над населенными пунктами ДНР, с которых украинские войска начинали контрнаступление в 2023 году.

Сообщалось так же, что российские войска закрепились в запорожской Малиновке возле Гуляйполя.