Пушилин сообщил об освобождении всех ключевых пунктов контрнаступления ВСУ 2023 года

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что с освобождением поселка Перебудова российские силы завершили освобождение всех населенных пунктов, откуда украинские войска начинали контрнаступление в 2023 году, передает ТАСС.

Пушилин уточнил, что за последнюю неделю были освобождены Ульяновка, Новониколаевка, поселок Запорожье и Перебудова, который на русском языке называется Перестройка.

«С его освобождением были освобождены, по сути, все населенные пункты, откуда начиналось пресловутое контрнаступление в 2023 году вооруженных формирований Украины», – отметил Пушилин в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, эти изменения на линии фронта являются достаточно знаковыми для хода боевых действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска сосредоточили дополнительные силы в населенном пункте Котлино к западу от Красноармейска в ДНР.

Вооруженные силы России освободили населенные пункты Петровское в Харьковской области и Перебудово в ДНР.