Почему европейцы так боятся России, почему готовы так самозабвенно верить любой, даже самой нелепой лжи о нас? Наверное, потому что они десятилетиями, если не веками, внушали себе, что Россия – страна тюрем, пыток и палачей. Западный человек накачан этим до судорог и липкого ночного пота.0 комментариев
Пушилин: ВС России освободили все пункты ДНР, откуда ВСУ контрнаступали в 2023 году
Пушилин сообщил об освобождении всех ключевых пунктов контрнаступления ВСУ 2023 года
Российские военные установили полный контроль над населенными пунктами ДНР, с которых украинские войска начинали контрнаступление в 2023 году.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что с освобождением поселка Перебудова российские силы завершили освобождение всех населенных пунктов, откуда украинские войска начинали контрнаступление в 2023 году, передает ТАСС.
Пушилин уточнил, что за последнюю неделю были освобождены Ульяновка, Новониколаевка, поселок Запорожье и Перебудова, который на русском языке называется Перестройка.
«С его освобождением были освобождены, по сути, все населенные пункты, откуда начиналось пресловутое контрнаступление в 2023 году вооруженных формирований Украины», – отметил Пушилин в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, эти изменения на линии фронта являются достаточно знаковыми для хода боевых действий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска сосредоточили дополнительные силы в населенном пункте Котлино к западу от Красноармейска в ДНР.
Вооруженные силы России освободили населенные пункты Петровское в Харьковской области и Перебудово в ДНР.