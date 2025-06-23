Почему европейцы так боятся России, почему готовы так самозабвенно верить любой, даже самой нелепой лжи о нас? Наверное, потому что они десятилетиями, если не веками, внушали себе, что Россия – страна тюрем, пыток и палачей. Западный человек накачан этим до судорог и липкого ночного пота.0 комментариев
Пушилин сообщил о переброске резервов ВСУ к западу Красноармейска
Пушилин: ВСУ перебросили резервы в район Котлино к западу от Красноармейска
Украинские войска сосредоточили дополнительные силы в населенном пункте Котлино, расположенном к западу от Красноармейска (украинское название –Покровск) в ДНР, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
По словам Пушилина, украинские войска перебрасывают дополнительные силы в район населенного пункта Котлино к западу от Красноармейска в ДНР, передает ТАСС.
Он отметил, что на Красноармейском направлении сохраняется сложная обстановка: противник оказывает сопротивление, перебрасывает резервы и предпринимает попытки контратаковать в районе Котлино.
По словам главы ДНР, российские войска улучшили свои позиции в Часовом Яре и на краснолиманском участке. Он добавил, что в Часовом Яре продолжаются городские бои, а в районе населенного пункта Ступочки сохраняется высокая активность боевых действий. Несмотря на это, Пушилин указал на то, что российские силы занимают более выгодные позиции и на краснолиманском направлении.
Ранее Пушилин заявил, что подразделения ВС России продолжают охватывать Красноармейск для его дальнейшего освобождения.
На Красноармейском направлении и в районе Часова Яра отмечено присутствие двух нацбатальонов, которые действуют в качестве заградотрядов против солдат ВСУ.