Пушилин: ВСУ перебросили резервы в район Котлино к западу от Красноармейска

Tекст: Вера Басилая

По словам Пушилина, украинские войска перебрасывают дополнительные силы в район населенного пункта Котлино к западу от Красноармейска в ДНР, передает ТАСС.

Он отметил, что на Красноармейском направлении сохраняется сложная обстановка: противник оказывает сопротивление, перебрасывает резервы и предпринимает попытки контратаковать в районе Котлино.

По словам главы ДНР, российские войска улучшили свои позиции в Часовом Яре и на краснолиманском участке. Он добавил, что в Часовом Яре продолжаются городские бои, а в районе населенного пункта Ступочки сохраняется высокая активность боевых действий. Несмотря на это, Пушилин указал на то, что российские силы занимают более выгодные позиции и на краснолиманском направлении.

Ранее Пушилин заявил, что подразделения ВС России продолжают охватывать Красноармейск для его дальнейшего освобождения.

На Красноармейском направлении и в районе Часова Яра отмечено присутствие двух нацбатальонов, которые действуют в качестве заградотрядов против солдат ВСУ.

