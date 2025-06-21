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Пушилин сообщил об охвате Красноармейска и продвижении ВС России
Пушилин сообщил об охвате Красноармейска ВС России и лишении логистики ВСУ
Подразделения ВС России продолжают охватывать Красноармейск (украинское название Покровск) для его дальнейшего освобождения, одновременно перекрывая логистику между этим городом и Константиновкой и укрепляя позиции на территории Днепропетровской области, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские подразделения действуют в районе Красноармейска (украинское название Покровск) с целью дальнейшего освобождения города, передает РИА «Новости».
По его словам, территория Днепропетровской области серьезно выстраивается, также нарушаются пути снабжения Вооруженных сил Украины между Красноармейском и Константиновкой.
Пушилин указал, что продвижение российских войск происходит сразу на двух участках красноармейского направления, а также на константиновском направлении. По его словам, Константиновка играет важную роль в обеспечении украинских сил в Славянско-Краматорской агломерации. Он отметил, что для российских войск крайне важно взять под контроль все пути и дороги в этом районе.
Ранее Пушилин сообщал о создании плацдарма для выгодного охвата Красноармейска.
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