Пушилин сообщил об охвате Красноармейска и продвижении ВС России

Путин: Использование Киевом «грязной бомбы» станет последней ошибкой неонацистов

Tекст: Алексей Дегтярев

«Это (применение грязной бомбы против России – прим. ВЗГЛЯД) было бы колоссальной ошибкой со стороны тех, кого мы называем неонацистами на территории сегодняшней Украины. Может быть, было их последней ошибкой», – цитирует Путина РИА «Новости».

Он добавил, что подтверждений о подобных планах у украинского режима пока нет.

«Нет, у нас, слава Богу, никаких подтверждений о таких намерениях нет. Но мы исходим из того, что у кого-то в больном воображении такие идеи могут появиться», – заключил он.