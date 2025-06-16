Пиар всегда был сильной стороной Запада. Именно пиаром удобнее всего перекрыть горький вкус неудачи. Поражение как бы нивелирует героизм тех, кто дрался насмерть, но в итоге проиграл, а это неправильно.3 комментария
Пушилин сообщил о создании ВС России плацдарма для охвата Красноармейска
Пушилин: Российские войска продвинулись за Комар для охвата Красноармейска
Российские войска, продвигаясь по Днепропетровской области, формируют плацдарм для выгодного охвата Красноармейска (украинское название – Покровск), сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин сообщил, что российские войска, наступая на территории Днепропетровской области, создают плацдарм для дальнейшего охвата Красноармейска (украинское название – Покровск), передает ТАСС.
По словам Пушилина, российские подразделения уже вышли на несколько участков территории Днепропетровской области и работают над созданием выгодного плацдарма для дальнейшего продвижения. Он отметил, что это позволит организовать окружение населенного пункта Красноармейск.
Кроме того, Пушилин рассказал, что российские войска продвинулись в области за пределами села Комар, который долгое время использовался как логистический центр для поставок вооружения и был серьезно укреплен. По его словам, противник рассчитывал удержать этот пункт гораздо дольше, однако военным России удалось изменить ситуацию и выйти за пределы Комара.
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