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    В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного, и получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Длинная воля Москвы снова должна победить

    Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.

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    Александр Тимохин Александр Тимохин Кто и почему победит в войне Израиля и Ирана

    Через несколько дней после нападения Израиля на Иран становится ясно, за счет чего первые израильские удары стали столь эффективными. С другой стороны, военная мощь Ирана не сломлена, а Израиль сам ежедневно подвергается ракетным атакам. Что и почему способно стать решающим фактором в военном противостоянии этих держав?

    21 комментарий
    22 июня 2025, 12:37 • Новости дня

    Российские войска освободили Петровское в Харьковской области и Перебудово в ДНР

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы России провели успешные операции, в ходе которых были освобождены населенные пункты Петровское в Харьковской области и Перебудова в ДНР, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства уточнили: «В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Петровское Харьковской области». Также подразделения группировки «Восток» завершили освобождение Перебудовы ДНР.

    Помимо этого, Минобороны отмечает продвижение российских войск в других районах. По их данным, подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение скоплениям войск ВСУ у Павловки, Андреевки, Хотени, Запселья, Новой Сечи, Яблоновки и других населенных пунктов Сумской области. Потери ВСУ, по оценке министерства, превысили 240 военнослужащих, также были уничтожены бронетехника, автомобили, артиллерийские орудия, средства РЭБ и склад.

    Как указали в пресс-службе, группировка «Юг» улучшила тактическое положение, атаковав четыре механизированные, мотопехотную, горно-штурмовую, штурмовую, аэромобильную бригады ВСУ, а также подразделения теробороны и «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) в ДНР. По данным Минобороны, суммарные потери украинских формирований в этом районе составили более 140 военнослужащих, уничтожены боевая машина, артиллерийское орудие, автомобили, склады боеприпасов и материальных средств.

    В ведомстве сообщили, что группировка «Центр» заняла более выгодные позиции, нанеся потери восьми механизированным, горно-штурмовой, штурмовой, двум десантно-штурмовым, а также бригадам морской пехоты и нацгвардии ВСУ в ряде населенных пунктов ДНР. Заявлено об уничтожении более 500 украинских военных, бронеавтомобилей «Казак», пикапов и четырех артиллерийских орудий, в том числе британской САУ AS-90.

    Кроме того, группировка «Днепр» атаковала позиции ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, уничтожив до 70 военнослужащих, автомобили, станции РЭБ, склады и материальные средства. Всего в течение суток, по информации Минобороны, российские войска нанесли удары по объектам военной инфраструктуры в 143 районах, сбили шесть управляемых авиабомб JDAM и два реактивных снаряда HIMARS, а также 164 беспилотника самолетного типа, говорится в сообщении.

    По итоговым данным Минобороны, с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 64 846 беспилотников, 611 зенитных ракетных комплексов, 24 006 танков и других бронированных машин, 1 572 боевые машины РСЗО, 26 486 артиллерийских орудий и минометов, 37 138 единиц специальной военной техники.

    Накануне в Минобороны сообщили, что группировка «Восток» освободила Запорожье в ДНР.

    На прошлой неделе российские войска освободили Торское и Новоалександровку в ДНР. До этого группировка войск «Центр» освободила Михайловку в ДНР.

    21 июня 2025, 19:58 • Новости дня
    Россия выступила с заявлением в связи с пролетом БПЛА ВСУ над Казахстаном
    Россия выступила с заявлением в связи с пролетом БПЛА ВСУ над Казахстаном
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    МИД России призывает все ответственные правительства и профильные международные структуры обратить внимание на провокацию с пролетом десятков беспилотников ВСУ через воздушное пространство Казахстана для ударов по России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Россия обратилась к международным организациям с призывом отреагировать на пролет украинских беспилотников через воздушное пространство Казахстана, следует из комментария Захаровой на сайте МИД России.

    Дипломат подчеркнула, что Москва считает эти действия провокацией, направленной против России, и ожидает публичного осуждения со стороны мировых структур и правительств.

    По данным МИД, 19 и 20 июня было зафиксировано, что несколько десятков беспилотников ВСУ пересекли территорию Западно-Казахстанской области, предположительно для нанесения ударов по России. В ведомстве заявили, что подобные действия вызывают решительное осуждение, поскольку затронуты интересы союзника России и члена ОДКБ.

    Захарова считает, что этот инцидент свидетельствует о безразличии киевских властей к территориальной целостности соседних государств, которую, по мнению МИДа, Киев нарушает все чаще. В министерстве подчеркнули необходимость для всех ответственных государств и профильных структур не только реагировать на такие провокации, но и дистанцироваться от киевских властей и их западных партнеров.

    Кроме того, российская сторона убеждена, что власти Украины представляют опасность не только для России, но и для других стран региона, с которыми Киев официально пытается выстраивать диалог. Происшествие, по мнению МИД, демонстрирует важность дальнейшего укрепления коллективной безопасности в рамках ОДКБ.

    Ранее после серии дерзких атак дронами по российским военным базам на Украине усилилась ставка на тайные операции спецслужб, включая диверсии и удары за пределами фронта против союзников России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил вероятность провокаций со стороны Киева перед предстоящим раундом российско-украинских переговоров.

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    21 июня 2025, 13:01 • Новости дня
    Рогов сообщил о пророссийских настроениях жителей Сум

    Рогов сообщил, что в Сумах ожидают присоединения к России

    Tекст: Александра Юдина

    Сумы являются исторически русским городом, население которого ожидает прихода России, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    Рогов подчеркнул, что горожане верят в развитие и созидание только вместе с Россией, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что киевские власти всегда уделяли Сумам и их жителям мало внимания, что выражалось в пренебрежительном отношении и выкачивании ресурсов без повышения уровня жизни.

    По словам Рогова, в составе России у Сум будет счастливая судьба, и он не сомневается в этом. Также он уточнил, что на Украине Сумы остаются забитым и забытым регионом.

    Сумы – административный центр Сумской области, где проживает более 268 тыс. человек. Регион граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, активные бои ведут бойцы российской армии почти в 10 поселениях Сумской области, сообщило военный аналитик Андрей Марочко.

    Перед российскими военными не стоит задача о взятии под контроль города Сумы, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ. Он объяснил действия российской армии в Сумской области логикой развития конфликта.

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    21 июня 2025, 12:00 • Видео
    Почему мусульмане предали Иран

    Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран по сути остался в одиночестве, и исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

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    21 июня 2025, 14:42 • Новости дня
    Минобороны сообщило подробности освобождения села Запорожье в ДНР

    Минобороны сообщило о уходе морпехов ВСУ из Запорожья в ДНР с большими потерями

    Минобороны сообщило подробности освобождения села Запорожье в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения 37-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ понесли значительные потери и были вынуждены оставить населенный пункт Запорожье в Донецкой Народной Республике, сообщило Министерство обороны России.

    Подразделения морской пехоты ВСУ понесли большие потери и были вынуждены покинуть село Запорожье в Донецкой Народной Республике, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Министерство обороны России отмечает, что освобождение Запорожья группировкой «Восток» стало важным этапом на пути к полному освобождению территории ДНР.

    Военнослужащие 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады продолжили продвигаться вглубь обороны противника, говорится в сообщении.

    Ранее Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт Запорожье Донецкой народной республики.

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    21 июня 2025, 15:55 • Новости дня
    Пушилин рассказал о городских боях в Часовом Яре

    Пушилин рассказал о городских боях и резервах ВСУ в Часовом Яре

    Пушилин рассказал о городских боях в Часовом Яре
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Часовом Яре продолжаются городские бои, а украинская армия на данном этапе пока сохраняет возможность перебрасывать подкрепления, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    Пушилин сообщил, что городские бои в Часовом Яре продолжаются, украинские военные пока могут перебрасывать резервы, однако это временно, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что противник на этом участке фронта оказывает сопротивление и пользуется возможностью усиливать свои позиции за счет резервов.

    По его оценке, такое положение дел не сохранится надолго, и вскоре ситуация изменится в пользу российских сил.

    Пушилин также добавил, что российские подразделения продолжают продвигаться на краснолиманском направлении, что, по его словам, способствует развитию наступления.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные уничтожили укрепрайон украинских сил в центре Часова Яра и заняли позиции на южных окраинах этого города.

    Пленный рассказал о приказе ВСУ расстреливать эвакуирующихся из Часова Яра жителей.

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    22 июня 2025, 02:05 • Новости дня
    Зеленский предложил союзникам новую схему спонсирования режима
    Зеленский предложил союзникам новую схему спонсирования режима
    @ Andreas Stroh/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава киевского режима Владимир Зеленский обратился к западным партнерам с инициативой новой схемы финансовой поддержки украинской оборонной промышленности.

    Владимир Зеленский призвал западных партнеров Украины выделить 0,25% своего ВВП на помощь Киеву в наращивании производства оружия и заявил, что этим летом страна планирует подписать соглашения о начале экспорта технологий производства оружия, передает Reuters.

    Зеленский уточнил, что Украина уже ведет переговоры с Данией, Норвегией, Германией, Канадой, Великобританией и Литвой по вопросу запуска совместного производства оружия. По его словам, в 2025 году Киев привлек 43 млрд долларов для финансирования собственного производства вооружений.

    «Украина является частью европейской безопасности, и мы хотим, чтобы 0,25% ВВП конкретной страны-партнера выделялось на нашу оборонную промышленность и внутреннее производство», – сказал Зеленский.

    Он добавил, что Украина уже обеспечивает около 40% своих оборонных потребностей за счет внутреннего производства, но власти страны стремятся увеличить этот показатель с помощью иностранных инвестиций и новых соглашений о совместном производстве.

    Напомним, на следующей неделе в Гааге должен состояться саммит НАТО, где будут обсуждаться вопросы роста военных расходов, а также предложение генсека альянса Марка Рютте о выделении 5% ВВП на оборону странами-членами НАТО.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Япония отменила встречу на высшем уровне с США после того, как администрация Дональда Трампа внезапно приказала Токио тратить больше на оборону, что вызвало гнев у ближайшего азиатского союзника Вашингтона.

    Также президент США заявлял, что страны НАТО должны увеличить военные расходы до 5% ВВП, но США это требование не касается.

    В этом году суммарные оборонные расходы стран НАТО достигли рекордных 1,303 трлн долларов, при этом более половины этой суммы приходится на США.

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    21 июня 2025, 20:28 • Новости дня
    Зеленский дал секретное поручение СБУ после заявления Путина на ПМЭФ

    Зеленский объявил «месяц особых действий» для давления на Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский поручил СБУ провести ряд мер для усиления давления на Россию, а также анонсировал санкционные и кадровые шаги.

    Владимир Зеленский объявил о начале месяца особых действий, направленных на усиление давления на Россию. По его словам, первым шагом станет проведение «новых международных мероприятий» для введения более ощутимых санкций против Москвы, передает «Газета.Ru».

    Также планируется активизация санкционной работы внутри Украины против граждан, сотрудничающих с Россией или ведущих там бизнес. Глава киевского режима отметил, что ресурсы на развитие всех типов дронов будут увеличены.

    Также он добавил, что ожидаются кадровые перестановки, включая изменения в дипломатическом корпусе.

    Кроме того, Зеленский сообщил о переданных главе СБУ «секретных поручениях» и анонсировал отдельные решения Совета национальной безопасности и обороны.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что русские и украинцы являются одним народом, а вся Украина «наша».

    Также Путин отметил, что Москва настаивает на признании сложившихся на земле реалий, а не на капитуляции Киева.

    Президент России предупредил, что использование Киевом «грязной бомбы» станет последней ошибкой неонацистов.

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    21 июня 2025, 23:18 • Новости дня
    NYT сообщила о 19 км между ВС России и Сумами

    NYT: Российским войскам осталось 19,3 км до центра Сумской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Газета NYT сообщила, что российское наступление на севере Украины привело к тому, что до центра Сумской области ВС России осталась пара десятков километров.

    «Российское наступление на севере Украины привело к тому, что российские войска оказались примерно в 12 милях (19,3 км) от центра этого города», – пишет New York Times (NYT).

    Издание напомнило, что российский президент Владимир Путин заявил об отсутствии у России «цели захватить Сумы».

    «Но я не исключаю этого в принципе.<...> Куда бы ни ступила нога российского солдата, это наше место», – цитирует NYP президента России на пленарной сессии ПМЭФ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что Сумы являются исторически русским городом, население которого ожидает прихода России.

    До этого газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, что Сумы имеют историческое право на возвращение в Россию.

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    21 июня 2025, 20:49 • Новости дня
    Российские силовики узнали пароли командующего ВСУ на сумском направлении

    Российские силовики узнали пароли от почты командующего ВСУ на сумском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Российские силовые структуры получили пароли от основной электронной почты нового командующего группировкой ВСУ на сумском направлении, сообщили в силовых структурах.

    По их данным, основной почтовый домен, которым пользовался украинский командующий, был зарегистрирован на российском сервисе, передает ТАСС.

    Сотрудники силовых структур рассказали, что командующего зовут Олег Орестович Апостол, и ранее его пароли включали сочетания «24691991????» и «Qlpnx». Также он использовал на форумах ник «Бэтмен Айнани».

    Уточняется, что настоящая фамилия по отцу – Безушко, а фамилию Апостол он взял у отчима Ореста Владимировича.

    Мать Людмила Олеговна и сестра Наталья Арестовна, согласно данным силовиков, занимаются продажей косметики известной фирмы.

    Также собеседник агентства сообщил, что военные медики и волонтеры штурмовых подразделений ВСУ на сумском направлении жалуются в социальных сетях на невозможность приобрести сильнодействующего обезболивающего препарата в украинских аптеках. Препарат продается только по рецепту, что затрудняет его получение для нужд штурмовых подразделений.

    Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что Сумы являются исторически русским городом, население которого ожидает прихода России.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что активные бои ведут бойцы российской армии почти в 10 поселениях Сумской области.

    Президент России Владимир Путин на ПМЭФ отметил, что перед российскими военными не стоит задача о взятии под контроль города Сумы, но такой вариант не исключен.

    Газета ВЗГЛЯД ранее указывала на историческое право Сум на возвращение в Россию.

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    21 июня 2025, 21:05 • Новости дня
    На Украине сообщили о повреждении критического объекта в Херсоне

    В подконтрольном ВСУ Херсоне поврежден критический объект, начались перебои с водой

    Tекст: Вера Басилая

    Важный объект критической инфраструктуры оказался поврежден в подконтрольном Киеву Херсоне, заявил глава подконтрольной Киеву администрации города Ярослав Шанько.

    Шанько сообщил, что объект критической инфраструктуры был поврежден в Херсоне, по этой причине в некоторых частях Днепровского, Корабельного и Центрального районов возможны перебои с водоснабжением или пониженное давление в трубах, передает ТАСС.

    По словам Шанько, на месте ведутся аварийно-восстановительные работы для устранения последствий повреждения. Также отмечается, что ночью в районах Херсонской области, контролируемых Киевом, один раз объявлялась воздушная тревога, которая продолжалась полтора часа.

    Ранее на территории Киевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской и Сумской областей Украины объявили воздушную тревогу.

    В Кременчугском районе Полтавской области Украины после серии взрывов зафиксировали повреждения объектов энергетики.

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    22 июня 2025, 07:53 • Новости дня
    «Северяне» перемололи «пушечное мясо» ВСУ, отразив 17 провальных контратак

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» рассказали, как командиры ВСУ направили более 100 солдат в безуспешные контратаки.

    «За сутки враг предпринял 17 безуспешных контратак: в окрестностях Андреевки и на направлении Кондратовки, в районе Новониколаевки, три около Алексеевки, четыре на подступах к Яблоновке, три в Юнаковке и пять на позиции Северян в окрестностях села Садки», – сообщили в неофициальном Telegram-канале «Северный ветер».

    По словам российских бойцов, в контратаках принимало участие «пушечное мясо». Всего в 17 контратаках противник задействовал свыше 100 человек, из которых более 40 уничтожены, свыше 30 остались раненными лежать на линии боевого соприкосновения, а остальные бежали на исходные позиции.

    Шесть штурмовых групп ВСУ вместе с автомобильной техникой, станцией РЭБ и ПУ БПЛА «Северяне» уничтожили на Волчанском и Липцовском направлениях. В Волчанске зачистили 23 домовладения, на направлении села Волчанские Хутора  выбили врага из трех опорных пунктов.

    «За сутки потери противника составили свыше 210 человек (из них более 120 на Сумском и свыше 60 на Теткинском направлениях)», – отметили в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российское наступление на севере Украины привело к тому, что до центра Сумской области ВС России осталась пара десятков километров, согласно данным NYT.

    Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что Сумы являются исторически русским городом, население которого ожидает прихода России.

    До этого газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, что Сумы имеют историческое право на возвращение в Россию.

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    21 июня 2025, 22:28 • Новости дня
    В Черниговской области в районе Нежина прогремели взрывы

    Tекст: Вера Басилая

    В районе города Нежинв Черниговской области прозвучали взрывы на фоне действия сигнала воздушной тревоги, охватившей несколько областей Украины, сообщили украинские СМИ.

    Взрывы были зафиксированы в районе города Нежин Черниговской области Украины во время действия сигнала воздушной тревоги, передает РИА «Новости».

    В сообщении украинского телеканала ICTV в Telegram отмечалось, что в пригороде Нежина прозвучало около десяти взрывов.

    Ранее на территории Киевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской и Сумской областей Украины объявили воздушную тревогу.

    Сообщалось, что в Херсоне произошло повреждение критически важного объекта. В результате в городе начались перебои с подачей воды.

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    21 июня 2025, 15:11 • Новости дня
    Пушилин сообщил об охвате Красноармейска и продвижении ВС России

    Пушилин сообщил об охвате Красноармейска ВС России и лишении логистики ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения ВС России продолжают охватывать Красноармейск (украинское название Покровск) для его дальнейшего освобождения, одновременно перекрывая логистику между этим городом и Константиновкой и укрепляя позиции на территории Днепропетровской области, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские подразделения действуют в районе Красноармейска (украинское название Покровск) с целью дальнейшего освобождения города, передает РИА «Новости».

    По его словам, территория Днепропетровской области серьезно выстраивается, также нарушаются пути снабжения Вооруженных сил Украины между Красноармейском и Константиновкой.

    Пушилин указал, что продвижение российских войск происходит сразу на двух участках красноармейского направления, а также на константиновском направлении. По его словам, Константиновка играет важную роль в обеспечении украинских сил в Славянско-Краматорской агломерации. Он отметил, что для российских войск крайне важно взять под контроль все пути и дороги в этом районе.

    Ранее Пушилин сообщал о создании плацдарма для выгодного охвата Красноармейска.

    Российские военные заявили об обвале участка фронта ВСУ после освобождения Ульяновки.

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    22 июня 2025, 01:34 • Новости дня
    Марочко: ВС России взяли огневой контроль над Редкодубом Харьковской области

    Марочко: ВС России взяли над Редкодубом Харьковской области огневой контроль

    Tекст: Ирма Каплан

    В результате освобождения Долгенького 18 июня российские военные получили возможность наступать на нескольких направлениях и контролировать подступы к Редкодубу Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Идет продвижение по направлению населенного пункта Редкодуб, который уже, в принципе, под регулярным огневым воздействием наших военнослужащих», – сказал он ТАСС.

    По его словам, взятие Долгенького говорит о том, что двуреченский плацдарм ожил, поскольку армия России продвигается на нем сразу на нескольких направлениях.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска 20 июня освободили Московку в Харьковской области. До этого сообщалось, что российские войска освободили сумскую Новониколаевку, а также Долгенькое в Харьковской области.

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    21 июня 2025, 12:50 • Новости дня
    Минобороны заявило о гибели более 1 350 бойцов ВСУ за сутки

    Tекст: Александра Юдина

    Более 1 350 военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли за минувшие сутки в зоне спецоперации, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что на участке ответственности группировки «Север» погибли до 160 украинских военных, в зоне «Запад» – более 220, в зоне «Юг» – свыше 180.

    На участке «Центр» потери составили до 515 человек, в зоне «Восток» – более 200 и в районе «Днепра» – до 75 военнослужащих. В ведомстве подчеркнули, что все цифры относятся к потерям противника за одни сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России поразили пункты ВСУ, наемников и склады беспилотников в 142 районах.

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    21 июня 2025, 16:00 • Новости дня
    NI сообщил о трансформации войны с появлением беспилотников

    Tекст: Александра Юдина

    Применение беспилотников в конфликте на Украине стало новым этапом в развитии военного дела, пишет The National Interest.

    В публикации отмечается, что дроны начинают играть роль так называемого «четвертого столпа» современной войны, кардинально меняя тактику, оборону и строение армий, как это было после появления танков и самолетов, передает РИА «Новости».

    Авторы материала указывают, что дроны FPV стали формой пехоты нового типа.

    Отмечается, что НАТО сейчас изучает возможности применения беспилотников в оборонительных целях, тогда как Россия наращивает использование БПЛА и планирует увеличить их роль в будущем.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что в мире начинается игра в империи.

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    Желание Европы навредить России уперлось в интересы США

    Глава «Роснефти» Игорь Сечин объяснил отказ Евросоюза снижать ценовой потолок на российскую нефть до 45 долларов. По его мнению, против планов ЕС выступили США, которые защищают рентабельность своего нефтяного экспорта. Эксперты считают, что свою роль мог сыграть и конфликт Израиля с Ираном, толкающий вверх нефтяные котировки и делающий снижение потолка бессмысленным. Впрочем, отмечают они, введение потолка изначально было ошибочной идеей. Подробности

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    Россия вычеркивает Германию из партнеров по оружию

    Москва намерена выйти из соглашения с Берлином о военно-техническом сотрудничестве. Документ был подписан еще в 90-е годы, когда ФРГ требовалось обслуживать доставшиеся ей от ГДР советские самолеты. Теперь же отношения между странами испортились. Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что Москва и вовсе рассматривает ФРГ как соучастницу боевых действий на Украине. Почему договор продолжал действовать до этого времени и к каким последствиям приведет отказ от него? Подробности

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    Как советский десант побеждал в самом начале Великой Отечественной

    Наступление немецко-фашистских войск и их союзников на территорию СССР, начатое 22 июня 1941 года, было стремительным на всем протяжении государственной границы – за одним исключением. Более того, на этом участке советские войска не только не дали противнику перейти границу, но даже высадили десант на его территории и создали крупный плацдарм. О чем идет речь и как такое произошло? Подробности

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    Почему Трамп предал «миротворцев» ради «ястребов»

    Президент Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы «добить» Иран и достать силами Пентагона до тех целей, которые недоступны для Израиля. Еще недавно этот же человек обещал останавливать войны и не применять силу без крайней необходимости. Что же с ним случилось? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Почему мусульмане предали Иран

      Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран по сути остался в одиночестве, и исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

    • Эстония хочет войны с Россией. Побереглась бы

      Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна заявил о новой концепции НАТО, согласно которой «война будет перенесена на территорию России». Что это значит? И о чем нужно срочно напомнить прибалтам?

    • Трамп хочет добить Иран

      Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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