В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь еще бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного – а ребенка любит и хотел бы проводить с ним время. Но получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.0 комментариев
Группировка «Восток» освободила Запорожье в ДНР
Минобороны: Группировка «Восток» освободила Запорожье в ДНР
В результате успешного наступления подразделения группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт Запорожье Донецкой народной республики, сообщило Минобороны.
В Telegram-канале Минобороны России сообщается, что подразделения группировки войск «Восток» продолжили углубленное продвижение и в результате решительных действий освободили населенный пункт Запорожье в ДНР.
На прошлой неделе российские войска освободили Торское и Новоалександровку в ДНР.
До этого группировка войск «Центр» освободила Михайловку в ДНР.