Россия выразила готовность предпринять упреждающие меры против расширения ПРО НАТО

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия готова предпринять упреждающие меры в ответ на действия альянса по наращиванию возможностей интегрированной системы противоракетной и противовоздушной обороны, передает РИА «Новости».

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко отметил, что в ответ на любые враждебные действия против России будут приняты все необходимые контрмеры, включая упреждающие шаги.

Грушко подчеркнул, что НАТО намерена увеличить потенциал ПВО и ПРО на 400%, что, по его словам, можно расценивать как признание эффективности российских вооруженных сил, проявленной, в том числе, в ходе спецоперации на Украине. Он отметил, что реализация подобных планов может быть сложной задачей для альянса.

По словам дипломата, реакция России будет определяться степенью возникающих угроз со стороны НАТО. Он подчеркнул, что Москва внимательно следит за развитием ситуации и будет действовать на опережение при необходимости.

Ранее страны НАТО договорились повысить минимальный уровень оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году.

Грушко назвал отмену решения бухарестского саммита НАТО 2008 года одной из ключевых гарантий безопасности для Москвы.

Президент России Владимир Путин обратил внимание на этапы расширения НАТО вопреки прежним заверениям о сохранении статуса-кво.