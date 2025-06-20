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Путин насчитал шесть волн расширения НАТО на восток
Путин заявил о шести волнах продвижения НАТО вопреки обещаниям России
Президент России Владимир Путин обратил внимание на последовательные этапы расширения НАТО, несмотря на прежние заверения о сохранении статуса-кво.
Президент России Владимир Путин заявил о шести волнах расширения НАТО на восток, начиная с момента обещания России не расширять альянс, передает ТАСС.
По его словам, несмотря на ранее данные гарантии, Запад неоднократно игнорировал интересы России, что выразилось в последовательном продвижении НАТО к российским границам.
Кроме того, глава государства подчеркнул, что игнорирование интересов России при расширении НАТО является очередным рудиментом неоколониальной политики Запада.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что утверждения о намерении России напасть на страны Европы и НАТО являются бредом.
Президент России также отметил, что Россия не рассматривает перевооружение НАТО как угрозу, поскольку готова купировать все возможные вызовы.