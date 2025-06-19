В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.9 комментариев
Путин заявил о способности России купировать угрозы со стороны НАТО
Россия не считает перевооружение НАТО угрозой, так как может купировать все угрозы, которые могут возникнуть в связи с таким перевооружением, заявил президент России Владимир Путин.
Об этом Путин заявил на встрече с главами мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума, передает РИА «Новости».
«Мы не считаем какое бы то ни было перевооружение НАТО угрозой для Российской Федерации. Потому что мы самодостаточны с точки зрения обеспечения своей безопасности», – приводит слова Путина ТАСС.