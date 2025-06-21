Мордашов рассказал о своей ошибке, стоившей ему 7 млрд долларов

Мордашов рассказал о о своей ошибке, которая стоила ему 7 млрд долларов

Tекст: Вера Басилая

Руководитель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов поделился, что самой серьезной ошибкой в его карьере стали активные слияния и поглощения в металлургии за рубежом в начале 2000-х годов.

Он сообщил, что вслед за мировым экономическим кризисом 2008 года большая часть зарубежных активов оказалась неэффективной, что привело к потерям примерно в 7 млрд долларов, передает ТАСС.

Мордашов отметил, что этот опыт изменил его подход к управлению: теперь он считает опасным увлекаться модными тенденциями и действовать под влиянием общего рыночного ажиотажа. По его словам, урок заключается в необходимости многократной проверки и осторожности при принятии инвестиционных решений.

Бизнесмен также подчеркнул, что благодаря новому подходу «Северсталь» сейчас переживает экономический спад без долговой нагрузки, что помогает компании оставаться устойчивой. Мордашов добавил, что стал гораздо внимательнее оценивать инвестиции после этих событий.

В марте Алексей Мордашов из компании «Северсталь» занял четвертое место среди российских миллиардеров по версии Bloomberg Billionaires Index с капиталом в 21,9 млрд долларов.