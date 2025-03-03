Состояние российских миллиардеров с начала года выросло на 8 млрд долларов

Состояние российских миллиардеров выросло на 7,764 млрд долларов за два месяца 2025 года

Tекст: Мария Иванова

Совокупное состояние 20 российских миллиардеров с начала 2023 года увеличилось на 7,764 млрд долларов, достигнув 292,56 мллрд долларов, передает РИА «Новости». Алишер Усманов, владеющий активами в «Металлоинвест» и «Мегафон», стал лидером по приросту состояния, увеличив его на 3,1 млрд долларов. Его общее состояние составляет 16,3 млрд долларов, что позволило ему подняться на седьмую строчку рейтинга богатейших предпринимателей России по версии Bloomberg Billionaires Index.

Индекс BBI учитывает стоимость акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. В список из 500 богатейших людей мира входят 20 граждан России. Лидером среди них остается Владимир Потанин, один из владельцев «Норникеля», который увеличил свое состояние на 1,77 мллрд долларов до 29,6 миллиарда. Вагит Алекперов, совладелец «Лукойла», занял второе место с состоянием в 26,6 млрд долларов, увеличив его на 1,31 миллиарда.

На третью позицию поднялся Владимир Лисин из НЛМК, хотя его состояние сократилось на 2,03 млрд долларов до 23,8 миллиарда. Алексей Мордашов из «Северстали» переместился на четвертое место с капиталом в 21,9 млрд долларов после потери 1,31 миллиарда. Замыкают пятерку Леонид Михельсон из «Новатэка», Андрей Мельниченко из «Еврохим» и СУЭК, и Михаил Прохоров из группы «Онэксим».

Как писала газета ВЗГЛЯД, месяц назад состояние российских миллиардеров выросло на 14,2 млрд долларов благодаря успешным вложениям в компании.

В начале года совокупное состояние российских миллиардеров увеличилось на 18,465 млрд долларов благодаря росту акций компаний, в которых они владеют долями.