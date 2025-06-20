Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.4 комментария
Путин выразил надежду на то, что угрозы убийства Хаменеи не исполнятся
Президент России Владимир Путин в ходе панельной дискуссии выразил надежду на то, что угрозы в адрес иранского верховного лидера Али Хаменеи не воплотятся в жизнь.
Глава российского государства выразил надежду, что угрозы в адрес Хаменеи не выйдут за пределы риторики, передает ТАСС.
Также Путин заявил, что российская сторона всегда выступала за обеспечение безопасности стран без ущерба безопасности другим.
«Российская Федерация всегда, я хочу это подчеркнуть, выступала за обеспечение безопасности каждой страны без ущерба для безопасности другой», – цитирует Путина РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщали, что Тегеран может начать разработку ядерного оружия в случае атаки на завод по обогащению урана Фордо, или если Израиль убьет верховного лидера Ирана Али Хаменеи.