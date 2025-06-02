Парадоксальным образом события первого дня лета подтверждают российскую позицию о невозможности перемирия до достижения хотя бы базовой договоренности. Военная сила – важнейший переговорный инструмент, и в противостоянии такого масштаба и остроты, как нынешнее, никто от него не откажется.2 комментария
Румынский моряк пропал с фрегата в Средиземном море
Во время выполнения задачи по контролю соблюдения эмбарго на поставки оружия к берегам Ливии с румынского фрегата «Король Фердинанд» исчез 46-летний член экипажа.
Румынский моряк был объявлен пропавшим с борта фрегата «Король Фердинанд» во время участия военной единицы в операции EUNAVFOR MED IRINI, передает ТАСС. О происшествии сообщило министерство национальной обороны Румынии. Инцидент произошел примерно в 90 морских милях от побережья Ливии, в районе порта Бенгази, когда корабль находился в международных водах.
Поисковые мероприятия были незамедлительно начаты как на борту корабля, так и в акватории, в том числе с использованием корабельного вертолета. В то же время командование операции EUNAVFOR MED IRINI было оперативно уведомлено о случившемся и направило к месту происшествия дополнительные плавсредства для поддержки поисков.
Согласно информации министерства, команда фрегата состоит из 221 моряка. «Король Фердинанд» отправился из порта Констанца 5 мая для 40-дневного участия в международной операции вместе с кораблями из Греции, Италии и Франции. Ключевая задача – поддержка эмбарго на поставки оружия в Ливию по резолюциям Совета Безопасности ООН. Возвращение корабля в Румынию ожидается в середине июля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, румынская баржа, на которую было погружено 860 тонн пшеницы, затонула в украинском порту Рени. Турецкие моряки спасли плывшего в Россию на каяке румынского ученого. Американский матрос пропал с авианосца в Аравийском море.