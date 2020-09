Суд Саудовской Аравии вынес приговор обвиняемым по делу Хашукджи Еще одна страна открыла въезд для россиян Американский матрос пропал с авианосца в Аравийском море 7 сентября 2020, 17:30 Текст: Евгения Лобковская

Состав американского авианосца «Нимиц» в северной части Аравийского моря не досчитался одного матроса. «Поисково-спасательная операция по поиску пропавшего матроса с корабля «Нимиц» идет в Северном Аравийском море. «Нимиц» сообщил о человеке за бортом в 18 часов 47 минут по местному времени 6 сентября после того, как личный состав на борту не смог найти матроса по итогам тщательного поиска», говорится в сообщении пятого флота США в Twitter. Status Update: “The search & rescue efforts for the missing USS Nimitz Sailor are ongoing in the North Arabian Sea.



USS Nimitz called man overboard @ 6:47pm local time on Sept 6 after personnel aboard the ship were unable to locate the Sailor following a shipwide search.” — U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) September 7, 2020 «Нимиц» – старейший авианосец ВМС США. На его борту находится команда из пяти тысяч человек. Ранее сообщалось о призыве Службы криминальных расследований ВМС США (NCIS) к американским морякам перестать покупать ЛСД.

