Эрдоган назвал администрацию Нетаньяху вышедшей из-под контроля

Эрдоган заявил о стремлении Турции заставить вышедшую из-под контроля администрацию Нетаньяху прекратить огонь в Газе

Tекст: Антон Антонов

Эрдоган в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявил, что у Турции «только одна цель – заставить администрацию Нетаньяху прекратить огонь». При этом он подчеркнул, что администрация премьер-министра Израиля «вышла из-под контроля при безоговорочной военной и дипломатической поддержке Запада», передает ТАСС.

По словам Эрдогана, цель «будет достигнута», когда огонь прекратится, а гуманитарную помощь смогут «ввозить в достаточных количествах». Он рассчитывает, что действия Турции окажутся примером для других государств, обеспокоенных ситуацией в регионе. При этом Эрдоган полагает, что следует ждать «нападений со стороны Запада» за это решение Анкары.

Напомним, Турция объявила о полном прекращении торговли с Израилем.



