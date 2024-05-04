Политолог сказал, какие страны Европы могут депортировать украинских уклонистов

Политолог Скачко: Отношение к выдаче Украине уклонистов в Европе будет зависеть от нескольких факторов

Tекст: Илья Абрамов

«Чехи не хотят выдавать уклонистов офису Зеленского по экономическим мотивам. Дело в том, что на фоне миграции из стран Азии и Африки Прага начала серьезно ценить беженцев с Украины. С их помощью можно относительно легко решить вопрос рабочей силы и демографические проблемы», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

«Отношение к выдаче уклонистов в Европе будет зависеть от нескольких факторов. В первую очередь от состояния экономики. Если страна за счет беженцев может решить проблемы в финансовой сфере, то их не депортируют. Второй показатель – это внутриполитическая ситуация. Многие правительства опасаются нарушения прав украинцев на фоне лояльного отношения к приезжим из других регионов», – отмечает собеседник.

«Например, Германия или Франция, скорее всего, не выдадут уклонистов. Эти страны, как и Чехия, нуждаются в квалифицированной рабочей силе. Кроме того, таких мигрантов можно сравнительно легко интегрировать. Поляки, несмотря на свою риторику, также вряд ли будут депортировать беженцев по экономическим причинам. Тем не менее многочисленность и организованность украинской диаспоры способна вынудить Варшаву перейти к давлению на это этническое меньшинство», – подчеркивает он.

«Выдать уклонистов может Британия. Это государство не знает, что делать с мигрантами. Беженцы – проблема для Лондона, так как они создают социальную напряженность и дополнительную нагрузку на бюджет. Страны Бенилюкса, в свою очередь, могут отдать это решение на откуп отдельных территориальных общин», – акцентирует эксперт.

«Однако на данный момент нет механизма, который бы позволил массово депортировать граждан другой страны. Прекращение оказания консульских услуг также практически не повлияет на выезд уклонистов. Это только повысит уровень нелегальной миграции. Тем не менее украинцы все же рискуют стать теми, кого могут выслать. Именно на них и опробуют некую новую систему», – резюмировал Скачко.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что республика поддерживает беженцев с Украины, но не уклонистов от призыва. Однако, по его словам, у Праги нет возможности влиять на процесс возвращения мигрантов призывного возраста на родину.

В свою очередь польские власти изъявили готовность содействовать Украине в возвращении на родину граждан призывного возраста. По словам главы Минобороны Польши Владислава Косиняка-Камыша, Варшава способна пойти на такой шаг, если офис Зеленского об этом попросит.

В то же время МИД Украины принял решение не оказывать консульские услуги военнообязанным гражданам за рубежом. Этой категории людей теперь можно будет только оформить документы для возвращения на родину. Данное указание, как заявило ведомство, следует исполнять до дальнейших «разъяснений о порядке применения» закона о мобилизации.

Глава МИД страны Дмитрий Кулеба лично выступал за принятие данной инициативы. «Нахождение за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед родиной», – объяснил он. Ограничение доступа к консульствам, по его словам, якобы призвано решить проблему бегства украинских мужчин за границу в попытке спастись от мобилизационных мероприятий.

В связи с этим газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Россия стала самой безопасной страной для украинцев.