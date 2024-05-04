Перебои с электричеством начались в Днепропетровской области после взрывов

Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.10 комментариев
Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.10 комментариев
Любой глобальный проект через какое-то время начинает разваливаться. Оно и к лучшему – глобальной диктатуры нам еще не хватало. Мир суверенных наций, о котором говорит Орбан, определенно не будет раем – но он не будет и прогрессивно-либеральной антиутопией, которая даже на ранних стадиях выглядит довольно жутко.5 комментариев
По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.4 комментария
В спецслужбе установили, что целью диверсанта были объекты Минобороны в Московском регионе, а также участники добровольческого батальона и его волонтерского центра в Петербурге, передает ТАСС.
Диверсант – член запрещенной в РФ украинской террористической организации, российский гражданин 1976 года рождения – был выявлен во время изъятия очередного схрона со средствами поражения в Гатчинском районе Ленинградской области.
При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.
Ранее ФСБ задержала в Луганской народной республике украинскую гражданку, ее подозревают в корректировке ударов украинской армии.
Военкоры: Первая танковая армия прорвала оборону ВСУ и пошла на штурм Котляровки
Согласно данным в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны», подразделения ВС России 47-й дивизии обошли силы противника и прорвались через несколько линий обороны ВСУ в примыкающем к Кисловке поселке Котляровка на Купянском направлении.
О том, что российские военные выбили ВСУ и вошли в Котляровку, пишет также «Военное обозрение».
Прорыв российских войск подтверждают и кадры, которые опубликовали ВС России. Украинские СМИ сообщили, что на Купянско-Сватовском участке фронта российские войска продолжают штурмовые действия в районе Кисловки и прорвались в Котляровке на глубину до 480 метров.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска продвинулись на трех ключевых направлениях. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что российские войска в 2024 году освободили 547 квадратных километров в новых регионах.
Газета ВЗГЛЯД писала, как украинская коррупция ускорила отступление ВСУ.
В украинской диаспоре в США шокированы разговором военных на русском языке
По его словам, диаспора пригласила украинских военных после реабилитации, чтобы поддержать их, а потом произошел скандал – после выступления бойцы ВСУ начали между собой что-то обсуждать на русском языке, передает ТАСС.
Также Милованов добавил, что проживающие в американской столице украинцы задались вопросом «кого им привели», назвав общение «на языке врага» безобразием.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что власти Прибалтики вышли из себя от русских букв.
Зампред Совбеза Медведев нашел тройную пользу для России от швейцарской «мирной конференции»
В своем Telegram-канале он отметил, что конференция станет очередным свидетельством краха «мирного плана» президента Украины Владимира Зеленского.
Также политик отметил, что саммит может стать «зримым доказательством полнейшей импотенции западных элит» касательно вопроса о прекращении военного конфликта.
Кроме того, Медведев указал на то, что конференция позволит ВС России и дальше без помех продолжать зачистку малороссийской территории от неонацистов.
Ранее в российском посольстве в Швейцарии заявили, что проведение так называемой мирной конференции является продавливанием киевской «формулы мира», представляющей собой набор ультиматумов, запуск мирного процесса по Украине не имеет никакого смысла без участия России.
«Страна.ua»: На Украине отправят воевать больных ВИЧ и раком
Согласно обновленному Минобороны Украины списку заболеваний, по которым определяется пригодность к военной службе, с учета снимаются больные туберкулезом, у которых идет распад легочной ткани с выделением бактерий, но люди с клинически излеченным туберкулезом могут служить в ТЦК или в штабах, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».
Годными могут признать призывников с «остаточными явлениями» ВИЧ, бессимптомных носителей ВИЧ, больных раком в стадии стойкой ремиссии.
Неоперабельных с метастазами раковых больных, а также тех, у кого прогрессирует опухоль, снимут с учета. Те, кто имеет «медленно прогрессирующую» онкологию, отправят на службу в тыл. Кроме того, в тыл также отправят страдающих легкими психическими расстройствами.
На Украине призывники, получившие статус ограниченно годных к службе, должны будут повторно пройти военно-врачебную комиссию, где их разделят на категории.
В апреле украинская Рада приняла закон об ужесточении мобилизации. Ранее призывник на Украине умер от эпилепсии, он был признан годным к службе.
Политолог Скачко: Отношение к выдаче Украине уклонистов в Европе будет зависеть от нескольких факторов
«Чехи не хотят выдавать уклонистов офису Зеленского по экономическим мотивам. Дело в том, что на фоне миграции из стран Азии и Африки Прага начала серьезно ценить беженцев с Украины. С их помощью можно относительно легко решить вопрос рабочей силы и демографические проблемы», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.
«Отношение к выдаче уклонистов в Европе будет зависеть от нескольких факторов. В первую очередь от состояния экономики. Если страна за счет беженцев может решить проблемы в финансовой сфере, то их не депортируют. Второй показатель – это внутриполитическая ситуация. Многие правительства опасаются нарушения прав украинцев на фоне лояльного отношения к приезжим из других регионов», – отмечает собеседник.
«Например, Германия или Франция, скорее всего, не выдадут уклонистов. Эти страны, как и Чехия, нуждаются в квалифицированной рабочей силе. Кроме того, таких мигрантов можно сравнительно легко интегрировать. Поляки, несмотря на свою риторику, также вряд ли будут депортировать беженцев по экономическим причинам. Тем не менее многочисленность и организованность украинской диаспоры способна вынудить Варшаву перейти к давлению на это этническое меньшинство», – подчеркивает он.
«Выдать уклонистов может Британия. Это государство не знает, что делать с мигрантами. Беженцы – проблема для Лондона, так как они создают социальную напряженность и дополнительную нагрузку на бюджет. Страны Бенилюкса, в свою очередь, могут отдать это решение на откуп отдельных территориальных общин», – акцентирует эксперт.
«Однако на данный момент нет механизма, который бы позволил массово депортировать граждан другой страны. Прекращение оказания консульских услуг также практически не повлияет на выезд уклонистов. Это только повысит уровень нелегальной миграции. Тем не менее украинцы все же рискуют стать теми, кого могут выслать. Именно на них и опробуют некую новую систему», – резюмировал Скачко.
Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что республика поддерживает беженцев с Украины, но не уклонистов от призыва. Однако, по его словам, у Праги нет возможности влиять на процесс возвращения мигрантов призывного возраста на родину.
В свою очередь польские власти изъявили готовность содействовать Украине в возвращении на родину граждан призывного возраста. По словам главы Минобороны Польши Владислава Косиняка-Камыша, Варшава способна пойти на такой шаг, если офис Зеленского об этом попросит.
В то же время МИД Украины принял решение не оказывать консульские услуги военнообязанным гражданам за рубежом. Этой категории людей теперь можно будет только оформить документы для возвращения на родину. Данное указание, как заявило ведомство, следует исполнять до дальнейших «разъяснений о порядке применения» закона о мобилизации.
Глава МИД страны Дмитрий Кулеба лично выступал за принятие данной инициативы. «Нахождение за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед родиной», – объяснил он. Ограничение доступа к консульствам, по его словам, якобы призвано решить проблему бегства украинских мужчин за границу в попытке спастись от мобилизационных мероприятий.
В связи с этим газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Россия стала самой безопасной страной для украинцев.
Авиация, ракетные войска, артиллерия ВС России поразили нефтебазу «Баловное», радиолокатор подсвета и наведения с двумя установками ЗРК С-300ПТ и установку немецкого ЗРК IRIS-T, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Средства ПВО за сутки уничтожили 40 украинских дронов и три французских управляемых авиабомбы Hammer.
С начала СВО уничтожено: 593 самолета, 270 вертолетов, 23713 дронов, 512 ЗРК, 15908 танков и других боевых бронированных машин, 1278 машин РСЗО, 9276 орудий полевой артиллерии и минометов.
Полковник СБУ Стариков заявил о бессилии ВСУ перед российскими дронами
В видео на своем YouTube-канале Стариков пояснил, что имеющиеся у Украины системы ПВО не способны сбивать эти дроны, а применение мелкокалиберного оружия против них неэффективно, передает РИА «Новости».
Кроме того, российские FPV-дроны неуязвимы перед средствами радиоэлектронной борьбы, поскольку они используют нестандартные частоты. По мнению полковника, решение этой проблемы необходимо искать на государственном уровне.
Ранее российские военнослужащие при помощи FPV-дрона уничтожили разведгруппу ВСУ под Белогоровкой в ЛНР.
NZZ: Украинцы деморализованы, а Запад слишком слаб для противостояния России
По его словам, ВС России исправляли свои недостатки, и она сумели использовать свои сильные стороны, чтобы уничтожить две трети производства энергоносителей в Украине. Гуйер добавил, что настоящее время производит для конфликта на Украине больше оружия, чем ей нужно, а российские войска доминируют на поле боя, в то время, как украинцы, отступают обессиленные и деморализованные, передает РИА «Новости».
Гуйер заявил также, что слабая воля европейцев к сопротивлению или поляризация американской внутренней политики показали слабость Запада. По его мнению, если конфликт будет заморожен с линией соприкосновения по Днепру, Автор указывает также, что Москва определит судьбу Европы в третий раз после 1815 и 1945 годов. Гуйер также называет Россию «агрессором», но подчеркивает, что «история с победителями».
Ранее генсек блока Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине будет очень дорого стоить НАТО.
ВСУ за сутки в зоне действия группировки «Центр» потеряли до 360 человек и танк Abrams
Группировка улучшила тактическое положение и поразила формирования 3-й штурмовой, 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны у Майорска, Новгородского, Семеновки и Розовки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Отражены 10 контратак украинских штурмовиков 68-й, 71-й егерских, 142-й пехотной, 23-й, 100-й, 115-й механизированных бригад у Керамика, Новокалиново, Очеретино, Соловьево и Нетайлово в ДНР. Украинская армия потеряла до 360 человек, танк Abrams, две БМП, две боевые бронированные машины, американскую САУ М109 Paladin, чешскую самоходную пушку DANA М2, гаубицу «Мста-Б» и две гаубицы Д-30.
Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 14-й и 44-й механизированных бригад ВСУ у Синьковки и Двуречной в Харьковской области. Отражены три атаки украинских штурмовиков 63-й механизированной, 77-й аэромобильной бригад и 1-й бригады нацгвардии у Берестового (Харьковская область), Стельмаховки, Червоной Дибровы (ЛНР). ВСУ потеряли до 355 человек.
При контрбатарейной борьбе поражены: польская САУ Krab, американские гаубица М777 и гаубица М198, САУ «Акация», гаубица Д-30, два американских орудия М119, британская гаубица L-119, машина БМ-21 РСЗО «Град».
«Южная» группировка заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильной, 24-й механизированной бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии у Спорного, Константиновки и Красногоровки в ДНР. ВСУ потеряли до 340 человек, танк, американский БТР М113, гаубицу Д-20, орудие Д-30, гаубицу L-119, станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».
Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи поразила формирования 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны у Старомайорского и Пречистовки в ДНР. У Урожайного в ДНР отражены три контратаки украинских штурмовиков 106-й бригады теробороны. ВСУ потеряли до 135 человек, два автомобиля, гаубицу М777.
Группировка «Днепр» поразила скопления живой силы 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны у Михайловки и Ивановки в Херсонской области. ВСУ потеряли до 30 человек, САУ М109 Paladin и гаубицу М777.
По его словам, в ГУР «не видят возможности» для прекращения конфликта военным путем, даже если бы Украине «удалось отбросить ВС России к границам», передает ТАСС.
Скибицкий отметил, такие конфликты могут закончиться только договоренностями, которые могут начаться не раньше второй половины 2025 года.
Также представитель ГУР заявил, что российские военные в итоге возьмут Часов Яр в ДНР, а также признал, что ВС России действуют как «единый организм с четким планом и под единым командованием».
Ранее украинский обозреватель Кирилл Сазонов сообщил, что ситуация в Часовом Яре на подконтрольной Киеву территории ДНР тяжелая, ближайшие две недели станут очень трудными для ВСУ, которые пытаются удержать город.
ЕС призвал Украину отчитываться за полученную финансовую помощь, которой Киев может лишиться
Представитель ЕС отметила, что Украина получает не только военную поддержку, но и серьезные финансовые вливания в бюджет на социальные выплаты и оказание общественных услуг. По ее словам, жителям Украины необходимо осознавать, что у каждой страны ЕС есть своя политика, передает ТАСС.
Матернова добавила, что если граждане Евросоюза посчитают, что при оказании помощи Украине не будет отчетности и прозрачности, в дальнейшем поддержку Киеву будет трудно обеспечить.
Ранее сенатор США Линдси Грэм предложил оказывать Киеву помощь только в виде займов, ссылаясь на огромный госдолг США. Financial Times писала, что дефицит бюджета Украины заставил ее начать вести переговоры с другими странами G7, например, с Японией и Канадой.
Отмечается, что вопрос об отправке западных войск на Украину все же безнадежно завис из-за отсутствия консенсуса в НАТО – данную идею не поддерживают Британия, Германия, США и Италия, передает ТАСС.
Издание подчеркивает, что большинство западных стран против этой идеи из-за угрозы ядерной войны в случае прямого столкновения НАТО и России.
Кроме того, по данным украинского СМИ, Макрон не торопится посетить Киев, хотя его визит планировался в начале февраля.
Накануне Макрон снова не исключил отправку французских войск на Украину. Представитель МИД России Мария Захарова предположила, что высказывания Макрона о вероятной отправке войск на Украину «как-то связаны с днями недели».
Зеленский заявил о новом этапе боевых действий и признал расширение наступления ВС России
ВСУ сейчас находятся перед «новым этапом войны», сказал Зеленский, передает ТАСС. Он добавил, что Россия «готовится к попытке расширить наступательные действия».
Ранее в пятницу глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ в апреле теряли до тысячи военнослужащих в сутки.
Newsweek Polska: В ВСУ недооценили важность линий укреплений
Отмечается, что верховное командование украинских войск заявляет, что в сложившейся ситуации виновато отсутствие помощи со стороны США, однако это оправдание с целью свалить вину на союзников, передает РИА «Новости».
Издание подчеркивает, что это именно ВСУ недооценили важность строительства линий укреплений.
Аналитики отмечают, что из-за этого грубого просчета командования положение ВСУ ухудшилось, а российские силы продвинулись на запад из-за отсутствия должного сопротивления.
Ранее агентство АР сообщило со ссылкой на украинских чиновников, что линии укрепления мешает строить отсутствие необходимой техники.