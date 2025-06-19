Посольство России сообщило о дополнительных вариантах для выезда из Ирана

Посольство предложило россиянам выехать из Ирана через Армению по новым маршрутам

Tекст: Вера Басилая

Российское посольство в Ереване информировало о новых вариантах выезда для россиян, находящихся в Иране, передает ТАСС.

В заявлении диппредставительства говорится, что граждане России могут пересечь ирано-армянскую границу через КПП «Нордуз/Агарак» наземным путем, используя действующий внутренний или заграничный паспорт, без необходимости предварительного уведомления.

В посольстве уточнили, что граница между Ираном и Арменией остается открытой для россиян, а проход осуществляется свободно. Диппредставительство также предоставило инструкции по маршрутам следования из Мегри в Ереван, а затем в Россию, указав расписание и стоимость маршрутных такси и такси.

Доехать из Мегри в Ереван можно на частном маршрутном такси, отправляющемся ежедневно в 7:30 с городской площади, стоимость места – примерно 1тыс. рублей (5 тыс. драмов). Такси от КПП «Агарак» в Ереван обходится примерно 10,2 тыс. рублей (50 тыс. драмов) за машину или чуть более 2 тыс. рублей (10 тыс. драмов) за место, время в пути составляет семь с половиной часов, расстояние – 328 километров.

Альтернативно из Мегри можно взять такси до Капана, стоимость поездки составляет 12 тыс. драмов, где из местного аэропорта с понедельника по пятницу в 13:00 отправляется рейсовый самолет в Ереван. Из Еревана до России ежедневно выполняется до 20 прямых авиарейсов различными компаниями.

В диппредставительстве рекомендовали внимательно следить за уведомлениями российских загранучреждений, авиакомпаний и туроператоров, а при необходимости обращаться по телефону экстренной связи.

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