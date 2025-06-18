Мы наблюдаем, как заходясь в пафосе своего презрения по отношению к покинутой родине, служители гуманитарной сферы скатываются в откровенное лицемерие. Люди будто становятся пародией на самих себя, и пародией на литературных персонажей одновременно.0 комментариев
Большинство российских туристов покинуло Иран и Израиль
Российские туристы, пожелавшие вернуться из Ирана и Израиля, уже доставлены домой или вылетят в ближайшие дни, часть продолжила отдых или лечение, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
По словам представителей РСТ, на территории Израиля остались лишь единичные туристы, в том числе один человек, прибывший в Хайфу полтора месяца назад на лечение. Он решил остаться для завершения лечения, а его безопасность обеспечивает госпиталь, передает РИА «Новости».
В Иране во вторник находились четыре пассажира рейса Mahan Air, которые уже пересекли границу с Турцией и оттуда были доставлены в Москву силами авиакомпании. Групповые поездки российских туристов в Иран отменены: 15 июня должен был состояться выезд 20 туристических агентов, однако поездка отменена. Компания «Ванд» также аннулировала выезд группы в Иран с вылетом 12 июля. Туристы этой компании теперь выбирают другие направления, в частности Узбекистан.
У туроператора «Интурист» все клиенты уже покинули Иран, а оставшиеся в Израиле туристы продолжат отпуск, после чего их планируют отправить домой через Амман в Иордании.
Ранее сообщалось, что российские журналисты, эвакуированные из израильского Эйлата через Иорданию, вернулись в Москву.
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российское посольство в Тегеране занимается координацией и эвакуацией россиян, которым предоставляют возможность покинуть территорию Ирана через пограничный пункт в Азербайджане.
В МИД России проинструктировали россиян, находящихся в Израиле или Иране, как вести себя и какие пути эвакуации использовать.