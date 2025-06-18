Большинство российских туристов покинуло Иран и Израиль

Tекст: Дарья Григоренко

По словам представителей РСТ, на территории Израиля остались лишь единичные туристы, в том числе один человек, прибывший в Хайфу полтора месяца назад на лечение. Он решил остаться для завершения лечения, а его безопасность обеспечивает госпиталь, передает РИА «Новости».

В Иране во вторник находились четыре пассажира рейса Mahan Air, которые уже пересекли границу с Турцией и оттуда были доставлены в Москву силами авиакомпании. Групповые поездки российских туристов в Иран отменены: 15 июня должен был состояться выезд 20 туристических агентов, однако поездка отменена. Компания «Ванд» также аннулировала выезд группы в Иран с вылетом 12 июля. Туристы этой компании теперь выбирают другие направления, в частности Узбекистан.

У туроператора «Интурист» все клиенты уже покинули Иран, а оставшиеся в Израиле туристы продолжат отпуск, после чего их планируют отправить домой через Амман в Иордании.

Ранее сообщалось, что российские журналисты, эвакуированные из израильского Эйлата через Иорданию, вернулись в Москву.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российское посольство в Тегеране занимается координацией и эвакуацией россиян, которым предоставляют возможность покинуть территорию Ирана через пограничный пункт в Азербайджане.

В МИД России проинструктировали россиян, находящихся в Израиле или Иране, как вести себя и какие пути эвакуации использовать.

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