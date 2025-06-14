Посол США в Израиле рассказал о ночи в бомбоубежище

Tекст: Александра Юдина

По его словам, в ночь ударов Ирана по Израилю он был вынужден пять раз спуститься в бомбоубежище, передает ТАСС.

Хакаби отметил, что обычно в Израиле по шаббату должно быть спокойно, однако на этот раз ситуация оказалась иной. Он добавил, что всем гражданам было приказано находиться рядом с укрытиями.

Напомним, Израиль в ночь на пятницу, 13 июня, атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей военного руководства и физиков-атомщиков.

Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани на экстренном заседании Совета Безопасности организации заявил, что израильские атаки – это «акт государственного терроризма и вопиющее нарушение международного права». С решительным осуждением израильских атак выступила Россия.