Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.34 комментария
Посол США в Израиле рассказал о ночи в бомбоубежище
Американский дипломат в Израиле Майк Хакаби рассказал, что был вынужден спускаться в бомбоубежище пять раз за ночь из-за ракетных ударов Ирана.
По его словам, в ночь ударов Ирана по Израилю он был вынужден пять раз спуститься в бомбоубежище, передает ТАСС.
Хакаби отметил, что обычно в Израиле по шаббату должно быть спокойно, однако на этот раз ситуация оказалась иной. Он добавил, что всем гражданам было приказано находиться рядом с укрытиями.
Напомним, Израиль в ночь на пятницу, 13 июня, атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей военного руководства и физиков-атомщиков.
Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани на экстренном заседании Совета Безопасности организации заявил, что израильские атаки – это «акт государственного терроризма и вопиющее нарушение международного права». С решительным осуждением израильских атак выступила Россия.