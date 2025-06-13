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Красный флаг мести подняли над мечетью в иранском Куме
В иранском священном городе Кум на куполе мечети Джамкаран возвысился красный флаг, символизирующий призыв к мести после ночного удара по Ирану.
Иранская государственная телерадиокомпания сообщила, что на куполе мечети Джамкаран в священном для шиитов городе Кум подняли багряный стяг с надписью «О, мстители Хусейна», передает ТАСС. Это действие стало символом призыва к мести Израилю за ночной удар по территории Ирана.
Впервые подобный красный флаг был поднят над Джамкараном в январе 2020 года, после гибели генерала Касема Сулеймани, командующего иранским Корпусом стражей исламской революции, в результате атаки американского беспилотника в Багдаде. В ответ на это событие Иран осуществил ограниченный ракетный удар по авиабазе США Айн аль-Асад, расположенной в Ираке.
Напомним, Израиль нанес авиаудары по Тегерану в ночь на 13 июня. Тегеран обвинил США в причастности к нападению Израиля на Иран и направил письмо в ООН с требованием осудить удары Израиля. Тегеран также пообещал жесткий ответ на атаку Израиля.