Когда рефрижераторы с телами погибших солдат ВСУ прибыли на границу, украинская сторона отказалась их принимать. За 6 тыс. погибших Украина должна выплатить их семьям около 2 млрд долларов. Денег нет, но существует и политическое измерение проблемы.4 комментария
РЖД сообщили о DDoS-атаке на сайт и мобильное приложение
Онлайн-сервисы РЖД вновь столкнулись с DDoS-атакой, из-за чего пользователи могут испытывать временные перебои, сообщили в компании.
О новой DDoS-атаке на цифровые сервисы РЖД сообщается в Telegram-канале холдинга. В сообщении отмечается, что хакерская атака направлена как на сайт, так и на мобильное приложение РЖД.
«Наш сайт и мобильное приложение подверглись DDoS-атаке. В течение дня возможны перебои. Наши специалисты стараются нормализовать работу сайта и приложения», – сказано в публикации.
В РЖД подчеркнули, что несмотря на технические сложности, все кассы на станциях и вокзалах функционируют в штатном режиме. Продажа билетов осуществляется как обычно
На прошлой неделе сетевые ресурсы Российских железных дорог подверглись масштабной DDoS-атаке, организованной с серверов, расположенных в ряде зарубежных государств. В мае ФНС сообщила о DDoS-атаках из-за границы на свои сервисы.