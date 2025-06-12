РЖД сообщили о DDoS-атаке на сайт и мобильное приложение

Tекст: Валерия Городецкая

О новой DDoS-атаке на цифровые сервисы РЖД сообщается в Telegram-канале холдинга. В сообщении отмечается, что хакерская атака направлена как на сайт, так и на мобильное приложение РЖД.

«Наш сайт и мобильное приложение подверглись DDoS-атаке. В течение дня возможны перебои. Наши специалисты стараются нормализовать работу сайта и приложения», – сказано в публикации.

В РЖД подчеркнули, что несмотря на технические сложности, все кассы на станциях и вокзалах функционируют в штатном режиме. Продажа билетов осуществляется как обычно

На прошлой неделе сетевые ресурсы Российских железных дорог подверглись масштабной DDoS-атаке, организованной с серверов, расположенных в ряде зарубежных государств. В мае ФНС сообщила о DDoS-атаках из-за границы на свои сервисы.