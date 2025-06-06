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Роскомнадзор зафиксировал DDoS-атаку на РЖД из пяти стран
Сетевые ресурсы Российских железных дорог подверглись масштабной DDoS-атаке, организованной с серверов, расположенных в ряде зарубежных государств.
Специалисты подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования зафиксировали DDoS-атаку на инфраструктуру ОАО «РЖД», передает ТАСС.
В пресс-службе Роскомнадзора сообщили: «6 июня в 11.03 ЦМУ ССОП зафиксировал DDoS-атаку на инфраструктуру ОАО «РЖД». Мощность атаки достигала 6 Гбит/с, а скорость – 2,46 млн пакетов в секунду. Атакующие серверы и ботнеты располагались в Индонезии, США, Колумбии, Китае и Бразилии».
В результате атаки были поражены критическая инфраструктура и ресурсы компании, включая мобильное приложение, официальный сайт и личный кабинет пользователей. Специалисты ЦМУ ССОП оказали ОАО «РЖД» содействие в отражении кибератаки с помощью Национальной системы противодействия DDoS-атакам.
Доступ к сайту был оперативно восстановлен в 11.12, однако атака к 11.47 продолжалась, снизив мощность до 600,49 Мбит/с и скорость до 192,82 тыс. пакетов в секунду. Сотрудники Центра мониторинга продолжают тесно взаимодействовать с представителями РЖД для дальнейшей защиты ресурсов компании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, работа сайта и приложения Российских железных дорог была восстановлена после масштабных DDoS-атак. Цифровые сервисы компании ранее переставали работать из-за хакерской атаки, но билеты продолжали продавать в кассах вокзалов.
Ранее Федеральная налоговая служба заявила о высокоуровневых DDoS-атаках из-за рубежа на свои электронные сервисы.