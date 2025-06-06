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    Европа возвращает отношения с Украиной на три года в прошлое
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    Илья Ухов Илья Ухов Сколько шагов еще надо сделать к регулированию миграции

    В России на федеральном и региональном уровнях вводятся меры по регулированию миграции. Что еще предстоит сделать, чтобы избежать ошибок и проблем в этой сфере, уже отмеченных в других странах?

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва и Вашингтон обсудили неизбежное для Киева

    Напав на аэродромы со стратегической авиацией, киевский режим атаковал не только Россию. Он напал еще и на Соединенные Штаты, а также нанес серьезнейший удар по всей системе стратегической стабильности в мире, которая поддерживается между ядерными странами.

    2 комментария
    6 июня 2025, 14:10 • Новости дня

    Роскомнадзор зафиксировал DDoS-атаку на РЖД из пяти стран

    Tекст: Денис Тельманов

    Сетевые ресурсы Российских железных дорог подверглись масштабной DDoS-атаке, организованной с серверов, расположенных в ряде зарубежных государств.

    Специалисты подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования зафиксировали DDoS-атаку на инфраструктуру ОАО «РЖД», передает ТАСС.

    В пресс-службе Роскомнадзора сообщили: «6 июня в 11.03 ЦМУ ССОП зафиксировал DDoS-атаку на инфраструктуру ОАО «РЖД». Мощность атаки достигала 6 Гбит/с, а скорость – 2,46 млн пакетов в секунду. Атакующие серверы и ботнеты располагались в Индонезии, США, Колумбии, Китае и Бразилии».

    В результате атаки были поражены критическая инфраструктура и ресурсы компании, включая мобильное приложение, официальный сайт и личный кабинет пользователей. Специалисты ЦМУ ССОП оказали ОАО «РЖД» содействие в отражении кибератаки с помощью Национальной системы противодействия DDoS-атакам.

    Доступ к сайту был оперативно восстановлен в 11.12, однако атака к 11.47 продолжалась, снизив мощность до 600,49 Мбит/с и скорость до 192,82 тыс. пакетов в секунду. Сотрудники Центра мониторинга продолжают тесно взаимодействовать с представителями РЖД для дальнейшей защиты ресурсов компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, работа сайта и приложения Российских железных дорог была восстановлена после масштабных DDoS-атак. Цифровые сервисы компании ранее переставали работать из-за хакерской атаки, но билеты продолжали продавать в кассах вокзалов.

    Ранее Федеральная налоговая служба заявила о высокоуровневых DDoS-атаках из-за рубежа на свои электронные сервисы.

    5 июня 2025, 21:52 • Новости дня
    В ЕС заявили о жестком «призе» для Украины за «глупые игры»
    В ЕС заявили о жестком «призе» для Украины за «глупые игры»
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Профессор из Хельсинки Туомас Малинен заявил, что Россия ответит на атаки Украины, а США будут сидеть сложа руки.

    Профессор Туомас Малинен из Хельсинкского университета в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) написал, что Россия обязательно ответит на атаки Вооруженных сил Украины по российским аэродромам, сообщает Lenta.ru. Он подчеркнул, что Вашингтон останется в стороне, США займут роль наблюдателя в этом конфликте.

    Малинен заявил напрямую: «Россия ответит, потому что она должна, а США будут сидеть сложа руки. Если вы играете в глупые игры, получаете глупые призы». По мнению эксперта, Киев должен быть готов к жесткому «призу» за удары по российской территории.

    Ранее президент США Дональд Трамп обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не отвечать на атаки Украины по аэродромам. Трамп отметил, что понимает реакцию России и ее недовольство, и добавил, что российская сторона ясно дала понять: у нее нет другого выбора, кроме как ответить на действия Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль заявил, что решение о времени и способе ответа России на удары по аэродромам будет принимать военное командование с учетом ситуации.

    Российские самолеты, которые получили повреждения в результате атаки ВСУ 1 июня, будут восстановлены, так как техника не была уничтожена.


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    5 июня 2025, 18:19 • Новости дня
    Эксперты МАГАТЭ оказались на ЗАЭС во время атаки дронов ВСУ

    Инспекторы МАГАТЭ находились на площадке ЗАЭС при ударе дронов ВСУ

    Эксперты МАГАТЭ оказались на ЗАЭС во время атаки дронов ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Специалисты по ядерной безопасности в момент атаки дронов ВСУ присутствовали непосредственно на территории Запорожской атомной электростанции, что подтвердили представители объекта.

    Во время атаки украинских беспилотников на учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС эксперты Международного агентства по атомной энергии находились на территории самой станции, сообщает ТАСС. Директор по коммуникациям Евгения Яшина отметила, что дроны атаковали здание центра, где расположен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

    По ее словам, инспекторы МАГАТЭ будут официально проинформированы о новых ударах по инфраструктуре ЗАЭС со стороны украинских военных. Представители станции подчеркнули, что в момент происшествия эксперты находились в непосредственной близости от атакованных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе уникального тренажерного центра Запорожской АЭС неоднократно происходили атаки дронов ВСУ, но никто не пострадал.

    Работа Запорожской АЭС продолжалась в штатном режиме, несмотря на перебои с энергоснабжением в Энергодаре из-за атак беспилотников ВСУ.

    Радиционный фон на станции оставался в норме, несмотря на полное отключение электроснабжения в Запорожской области во время атаки.

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    6 июня 2025, 11:00 • Видео
    За что Трамп ненавидит Зеленского

    Президент США Дональд Трамп испытывает «особую личную неприязнь» к Владимиру Зеленскому и называет его «плохим парнем», утверждают американские СМИ. У этого есть три основные причины.

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    6 июня 2025, 11:05 • Новости дня
    Российские артисты вернулись на европейские сцены вопреки «отмене»

    Российские артисты вернулись на европейские сцены вопреки «отмене» и протестам

    Российские артисты вернулись на европейские сцены вопреки «отмене»
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Крупнейшие российские деятели культуры Валерий Гергиев и Анна Нетребко, ранее исключенные из европейской культурной жизни, вновь появляются на ведущих сценах континента, вызывая споры и протесты проукраинских активистов и представителей ЕС, сообщает Politico.

    После почти трехлетнего перерыва российские музыканты, оказавшиеся в европейских «черных списках» после начала спецоперации на Украине, начали возвращаться на сцены ЕС, сообщает Politico.

    Известный дирижер и директор Мариинского театра Валерий Гергиев выступит в Барселоне с оркестром в рамках серии Ibercamera, несмотря на санкции Украины и призывы ЕС исключить артистов, поддерживающих власти России.

    Организаторы концерта заявили, что не видят юридических препятствий для участия Гергиева, а финансирование программы не связано с европейскими фондами. Еврокомиссия, в свою очередь, инициировала проверку финансирования, чтобы исключить использование средств ЕС на мероприятия с участием пророссийских артистов.

    Певица Анна Нетребко, ранее также подвергшаяся бойкоту ведущих театров Европы и США, после перерыва уже провела концерты в США и готовится к выступлениям в Лондоне, Берлине и Цюрихе.

    Против ее возвращения выступили представители Украины, однако билеты на выступления в Братиславе были полностью распроданы.

    Министр культуры Украины призвал театры Европы не приглашать российских артистов, указывая на «риск реинтеграции российской культуры» в условиях продолжающейся спецоперации. Украинские артисты настаивают, что бойкот российских исполнителей является для них не вопросом культуры, а вопросом национальной безопасности.

    Ранее российская оперная певица Анна Нетребко вышла на сцену Берлинской государственной оперы при заметно меньшем количестве протестующих.

    Несколько десятков человек ранее устроили акцию протеста перед ее выступлением в Словацком национальном театре.

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Нетребко нельзя допускать к выступлениям на территории стран Евросоюза.

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    6 июня 2025, 10:07 • Новости дня
    Орбан заявил о планах Европы продлить войну на Украине на десять лет
    Орбан заявил о планах Европы продлить войну на Украине на десять лет
    @ Marton Monus/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Лидеры Евросоюза используют Украину для ведения войны против России и нацелены на противостояние с Россией в течение десяти лет, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам своего выступления на радиостанции Kossuth.

    По его словам, Евросоюз рассматривает Украину как инструмент в противостоянии с Россией и готовится к долгосрочному конфликту, передает ТАСС.

    Орбан отметил, что в Брюсселе Украину считают «передовой линией обороны Европы», где, по словам главы венгерского правительства, идет защита интересов всего Евросоюза. Он подчеркнул, что европейские лидеры уверены: если бы не украинская армия, Россия бы напала на ЕС.

    Глава венгерского правительства добавил, что в Европе ключевой задачей на десять лет вперед считают донести до России решимость противостоять ей. Орбан также пояснил, что европейские лидеры рассматривают происходящее как прокси-войну: украинцы сражаются за европейцев, но фактически война ведется чужими руками.

    При этом Орбан заявил, что Венгрия не поддерживает такой подход и выступает за немедленное прекращение огня и поиск мирного решения конфликта на Украине.

    Ранее Орбан заявил, что руководство Евросоюза рассматривает продолжение войны на Украине как превентивный удар против России. Он также обвинил Брюссель в отказе поддержать мирные планы США по урегулированию ситуации на Украине.

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    6 июня 2025, 05:36 • Новости дня
    Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский заработали в штатном режиме

    Росавиация отменила временные ограничения в работе трех московских аэропортов

    Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский заработали в штатном режиме
    @ Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

    Официальный представитель Росавиации сообщил в Telegram-канале о снятии ограничений с работы трех московских аэропортов.

    «В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – сказано в сообщении.

    Там уточнили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли для этого необходимые меры.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу столичные аэропорты Домодедово и Жуковский временно вводили ограничения на прием и выпуск самолетов. Ближе к утру ограничительная мера затронула Внуково.

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    6 июня 2025, 06:50 • Новости дня
    Бойцы группировки «Север» отразили пять ночных атак ВСУ на Теткино

    «Северяне» за сутки уничтожили свыше 260 боевиков ВСУ и шесть единиц техники

    Tекст: Ирма Каплан

    Группировка войск «Север» пресекла попытки прорыва ВСУ на российскую территорию, отразив пять ночных атак на Теткино и продолжив продвижение на Сумском направлении.

    «Прошлой ночью (с 4 на 5 июня) противник предпринял пять атак на Теткино, в которых принимали участие неонацисты «айдара» (включен в российский реестр террористов и экстремистов – прим. ВЗГЛЯД) и «пушечное мясо» из 225 ошп. Северяне уничтожили большую часть оккупантов в районе госграницы», – сообщается в неофициальном Telegram-канале группировки войск «Северный ветер».

    В  течение суток ВСУ пытались прорваться в Теткино из Рыжевки, просочиться на территорию России в районе Бессаловки, прорваться в поселок Новый Путь – все эти попытки пресечены «Северянами».

    «На Сумском направлении несмотря на переброску противником новых подразделений, Северяне продолжают стремительное продвижение», – отметили в посте.

    В частности, российские военнослужащие уничтожили четыре штурмгруппы ВСУ на Волчанском и Липцовском направлениях. Всего за сутки они зачистили четыре домовладения в Волчанске и продвинулись на более чем 160 метров на направлении Волчанские Хутора.

    «За сутки потери противника составили свыше 260 человек (из них более 190 на Сумском и свыше 40 на Теткинском направлениях)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военнослужащие России вывезли трофейную западную бронетехнику и танки Abrams из приграничных районов Сумской области Украины.

    Также Минобороны сообщило, что результате ударов российских войск по позициям ВСУ на различных направлениях 5 июня противник потерял свыше 1,4 тыс. военнослужащих, десятки единиц техники и несколько складов боеприпасов.

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    6 июня 2025, 03:31 • Новости дня
    Врач назвала простой способ профилактики деменции и рассеянного склероза

    Врач Хоружая: Регулярный бег способен усиливать нейропластичность

    Tекст: Ирма Каплан

    Пожилые люди могут снизить риск деменции и рассеянного склероза благодаря регулярным пробежкам, которые способствуют укреплению связей между нейронами, рассказала врач, эксперт социального проекта Деменция.net, младший научный сотрудник Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий Анна Хоружая.

    Физическая активность, включая бег, непосредственно влияет на когнитивное здоровье пожилых людей, а главной причиной этого является усиление нейропластичности – способности мозга формировать новые связи и укреплять существующие, пояснила она в беседе с «Газета.Ru».

    «Бег, плавание, езда на велосипеде и другие виды аэробных нагрузок укрепляют связи между нейронами и способствуют созданию новых. Регулярные пробежки усиливают приток крови к областям мозга, ответственным за запоминание – гиппокампу и поясной извилине», – объяснила доктор.

    Исследования показывают, что такая активность защищает ЦНС и головной мозг от ряда серьезных заболеваний, в числе которых деменция и даже рассеянный склероз, добавила Хоружая.

    Она отметила, что даже легкая пробежка повышает уровень белка BDNF, который стимулирует рост и развитие нейронов. Этот белок играет ключевую роль в поддержании когнитивных функций, таких как память, мышление и внимание.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, исследователи из Университета Куинсленда обнаружили, что мытье бытовых пластиковых контейнеров в посудомоечной машине приводит к риску развития деменции.

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    5 июня 2025, 14:46 • Новости дня
    Киев согласовал с Токио получение 3 млрд долларов за счет российских активов

    Tекст: Александра Юдина

    Киев и Токио оформили соглашение для получения Украиной 3 млрд долларов по экстренной кредитной программе ERA, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

    Стороны договорились, что средства будут предоставлены через японское агентство JICA и они будут погашаться за счет доходов от замороженных российских активов, передает ТАСС.

    Шмыгаль сообщил, что деньги пойдут на приоритетные бюджетные расходы, связанные с развитием экономики и усилением страны. Он уточнил, что общий объем помощи по программе ERA уже достиг 14,7 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз решил выделить Киеву финансирование на оружие и снаряды до конца года за счет средств от замороженных российских активов. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Украина уже получила 1 млрд евро, полученных от реинвестирования этих активов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия не отказывается от своих прав на замороженные активы в Евросоюзе и продолжит их защищать.

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    6 июня 2025, 03:45 • Новости дня
    Аэропорты Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения полетов

    Росавиация сообщила о временных ограничениях в аэропортах Домодедово и Жуковский

    Tекст: Ирма Каплан

    Столичные аэропорты Домодедово и Жуковский временно ввели ограничения на прием и выпуск самолетов в целях безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.

    «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское)», – сказано в сообщении.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, аэропорты Саратова и Калуги ввели временные ограничения для обеспечении безопасности полетов.

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    6 июня 2025, 08:12 • Новости дня
    Над 13 регионами России за ночь уничтожено 174 украинских беспилотника
    Над 13 регионами России за ночь уничтожено 174 украинских беспилотника
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Минувшей ночью над регионами России и в районе Крыма силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 174 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что атаки были отражены над территориями Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областей, Московского региона и Республики Крым.

    Также сообщается, что средствами ПВО были уничтожены три украинских управляемых ракеты «Нептун-МД» над акваторией Черного моря. В публикации не уточняется, были ли пострадавшие или материальный ущерб на земле.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на одном из промышленных предприятий в Энгельсе произошло возгорание после ночной атаки БПЛА, обломками сбитого дрона был поврежден многоквартирный дом. Кроме того, три человека пострадали при атаке украинских БПЛА на Тульскую область.

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    5 июня 2025, 23:02 • Новости дня
    Астроном объяснил появление светящихся объектов над Астаной вечером

    Астроном Якушечкин назвал сгоревшие над Астаной объекты фрагментами спутника

    Tекст: Ирма Каплан

    Яркие светящиеся полосы в вечернем небе над Астаной, снятые очевидцами, были сгорающими фрагментами космического аппарата, а не метеоритами, заявил крымский астроном Александр Якушечкин.

    «На видео хорошо видно событие, связанное с вхождением в атмосферу Земли и последующим разрушением какого-то космического объекта искусственного происхождения», – пояснил астроном Якушечкин РИА «Новости».

    По словам эксперта, объекты не были метеоритами, поскольку сейчас активных метеорных потоков нет. Характер разрушения и фрагментации свидетельствует о том, что это не монолитный метеороид, а спутник или часть ракеты, состоящая из множества деталей.

    Якушечкин отметил, что причиной разрушения космического аппарата могла стать сильная магнитная буря, вызванная недавней вспышкой на Солнце. Волна солнечной плазмы могла столкнуть низкоорбитальный спутник, например Starlink, к атмосфере, вызвав его разрушение.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в небе над Астаной появились необычные светящиеся объекты. Минобороны республики выступило с заявлением по этому поводу, свое видение ситуации представило еще одно министерство страны.

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    6 июня 2025, 04:42 • Новости дня
    Атака БПЛА привела к возгоранию на промышленном предприятии Энгельса

    Бусаргин сообщил о возгорании на промпредприятии Энгельса после атаки БПЛА

    Tекст: Ирма Каплан

    На одном из промышленных предприятий в Энгельсе произошло возгорание после атаки БПЛА, сообщил в Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

    «В результате атаки БПЛА есть возгорание на одном из промышленных предприятий в Энгельсе. Предварительно пострадавших нет», – сказано в сообщении.

    Он уточнил, что на месте работают все профильные службы, все необходимые меры для ликвидации последствий принимаются.

    Как писала ранее газета  ВЗГЛЯД, губернатор Бусаргин сообщал о повреждениях  обломками сбитого дрона многоквартирного дома в Энгельсе.

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    6 июня 2025, 13:50 • Новости дня
    В Кремле осудили заявление Мерца о роли США в освобождении Германии

    Песков осудил заявление Мерца о роли США в освобождении Германии

    В Кремле осудили заявление Мерца о роли США в освобождении Германии
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подверг критике заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о главной роли США в победе над нацизмом.

    По словам Пескова, Кремль негативно воспринял слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что ключевую роль в освобождении Германии от нацизма сыграли США, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь российского президента заявил журналистам, что отношение к подобным заявлениям является негативным.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сравнил события на Украине с высадкой союзников в Нормандии. Он также подчеркнул ключевую роль США в освобождении Германии от нацистов.

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    5 июня 2025, 21:12 • Новости дня
    В Сергиевом Посаде машина въехала в остановку после ДТП

    Два человека пострадали после аварии с наездом на остановку

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате столкновения «Лады» и Dodge в Сергиевом Посаде автомобиль въехал в остановку, пострадали водитель и пассажир.

    Как сообщает ТАСС, авария произошла на проспекте Красной Армии, где водитель «Лады» столкнулся с автомобилем Dodge, который затем врезался в остановку общественного транспорта.

    В ведомстве отметили: «Возле одного из домов, расположенных на проспекте Красной Армии, водитель, управляя автомобилем марки «Лада», совершил столкновение с автомашиной марки Dodge, который после этого наехал на остановку общественного транспорта».

    По предварительным данным, в результате происшествия травмы получили водитель автомобиля «Лада» и пассажир Dodge. Сейчас Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства случившегося; после проверки будет принято решение согласно закону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Мошковском районе Новосибирской области автобус столкнулся с несколькими автомобилями, из-за чего пострадали пять человек.

    На внутренней стороне 28-го километра МКАД в районе съезда № 26 произошло крупное ДТП с участием восьми автомобилей, включая грузовик. Водитель Toyota Camry на проспекте Победы в подмосковном Ступине протаранил фонтан «Римский», полностью разрушив его центральную чашу с львами.

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    5 июня 2025, 23:39 • Новости дня
    Рыбинск включен в число городов легендарного маршрута Золотое кольцо

    Рудаков: &#65039;Рыбинск официально вошел в нацмаршрут «Золотое кольцо России»

    Рыбинск включен в число городов легендарного маршрута Золотое кольцо
    @ Страница Дмитрия Рудаков в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Ирма Каплан

    Комиссия Минэкономразвития одобрила вхождение Рыбинска Ярославской области в состав городов туристического маршрута «Золотое кольцо России», сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

    Рудаков заявил, что пятого июня прошло финальное заседание комиссии Минэкономразвития, а эксперты министерства посещали Рыбинск еще в конце мая.

    По его словам, члены комиссии высоко оценили преобразования, которые произошли в городе за последние годы. Отметили число объектов показа –  обновленные Красная площадь, улицы Бульварная, Стоялая, музей исторических вывесок под открытым небом.

    «Важную роль сыграли развитая инфраструктура исторического центра, его компактность и целый ряд других параметров, которые позволили принять решение о том, что Рыбинск теперь входит в число городов национального маршрута «Золотое кольцо», – написал городской глава на своей странице «ВКонтакте».

    В поздравительном обращении на сайте городского округа Рудаков добавил, что в  Рыбинске идет восстановление не только исторического центра, но и спальных районов. Кроме того, местные ретро вывески в дореволюционном стиле известны по всей стране, напомнил он.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, куда поехать отдыхать на автомобиле летом 2025 года и выбрала топ-12 маршрутов для автомобильных путешествий.

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    Европа возвращает отношения с Украиной на три года в прошлое

    Шестого июня наступает переломный момент в торговых отношениях Евросоюза и Украины. Введенные три года назад преференции для поставок украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС отменяются. Сколько денег в итоге будет потеряно киевским режимом и где на самом деле Украина могла заработать себе на жизнь? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • За что Трамп ненавидит Зеленского

      Президент США Дональд Трамп испытывает «особую личную неприязнь» к Владимиру Зеленскому и называет его «плохим парнем», утверждают американские СМИ. У этого есть три основные причины.

    • Украина решила, что у нее появился шанс

      «Серый кардинал» Владимира Зеленского, глава президентского офиса Украины Андрей Ермак прилетел в Вашингтон с особенно важной миссией о продлении боевых действий. Но ему там не рады.

    • Новый президент Польши даст жару

      Президентом Польши избран представитель правоконсервативных сил Кароль Навроцкий. Он станет президентом, которого будут ненавидеть все соседи поляков.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп и Маск устроили перепалку в социальных сетях

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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