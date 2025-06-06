К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?0 комментариев
Сайт и приложение РЖД подверглись массовой DDoS-атаке
Работа цифровых сервисов «Российских железных дорог» временно нарушена из-за хакерской атаки, однако билеты можно приобрести в кассах вокзалов.
РЖД информировала, что ее сайт и мобильное приложение подверглись DDoS-атаке, передает ТАСС.
В сообщении говорится: «Наш сайт и мобильное приложение подверглись DDoS-атаке. Стараемся как можно быстрее восстановить их работу».
При этом подчеркивается, что железнодорожные кассы на вокзалах и станциях продолжают работать в штатном режиме, продажа билетов ведется без перебоев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ФНС заявила о DDoS-атаках на свои сервисы, исходящих из-за границы. Роскомнадзор сообщил, что с марта 2024 года на Россию было отражено более 2 тыс. DDoS-атак. В день проведения акции «Тотальный диктант» сайт мероприятия также подвергся масштабным DDoS-атакам.