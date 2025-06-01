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МЖД сообщила о возобновлении движения поездов после ЧП с поездом под Брянском
МЖД: Участок Выгоничи – Пильшино в Брянской области открыт для поездов
На участке между Выгоничи и Пильшино в Брянской области возобновилось движение поездов после устранения последствий обрушения автомоста и восстановления инфраструктуры, сообщили в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД).
«Участок Выгоничи – Пильшино в Брянской области открыт для движения поездов. Железнодорожники в 21.52 первого июня полностью завершили работы по расчистке и восстановлению инфраструктуры на участке Выгоничи – Пильшино в Брянской области на месте обрушения автомобильного путепровода», – сказано в сообщении.
В ходе разбора путей были убраны поврежденные локомотив и вагоны, расчищена от фрагментов пролетного строения инфраструктура, восстановлено железнодорожное полотно.
В МЖД подчеркнули, что для возобновления движения на участке после падения путепровода работникам компании потребовалось менее суток.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, железнодорожные пути в Выгоничском районе Брянской области расчищены, сообщил губернатор региона Александр Богомаз, в свою очередь, в МЧС уточнили, что движение поездов по участку скоро будет возобновлено.