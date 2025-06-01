Железнодорожные пути под Брянском расчистили после обрушения автомоста

Богомаз сообщил, что железнодорожные пути в Выгоничском районе расчищены

Tекст: Ирма Каплан

«Благодаря профессионализму и слаженным действиям дорожных организаций, подразделений Московской железной дороги, спасателей работы по расчистке железнодорожных путей в Выгоничском районе выполнены в максимально короткие сроки меньше, чем за сутки», – написал губернатор в Telegram-канале.

Богомаз поблагодарил всех за круглосуточный труд по ликвидации последствий на месте аварии, за предоставленную специализированную технику. Он уточнил, что работы по ликвидации последствий аварии продолжаются.

«Аварийно-спасательные подразделения расчистили ж/д пути от мусора и металлических конструкций. В ближайшее время движение поездов будет возобновлено», – сообщили в Telegram-канале МЧС России.

Там добавили, что ремонтно-восстановительные работы продолжатся завтра.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажирский поезд сошел с рельсов из-за обрушения автомоста в Брянской области. Погибли семь человек, более 70 пострадали. После обрушения моста на поезд в Брянской области начались работы по удалению поврежденных вагонов с места происшествия. Рабочие приступили к демонтажу моста.