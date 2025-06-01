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    Глеб Простаков Глеб Простаков Запад испытывает мандраж перед саммитом НАТО

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    10273 комментария
    1 июня 2025, 23:03 • Новости дня

    Железнодорожные пути под Брянском расчистили после обрушения автомоста

    Богомаз сообщил, что железнодорожные пути в Выгоничском районе расчищены

    Железнодорожные пути под Брянском расчистили после обрушения автомоста
    @ Telegram-канал Александра Богомаза

    Tекст: Ирма Каплан

    Железнодорожные пути в Выгоничском районе Брянской области расчищены, сообщил губернатор региона Александр Богомаз, в свою очередь, в МЧС уточнили, что движение поездов по участку скоро будет возобновлено.

    «Благодаря профессионализму и слаженным действиям дорожных организаций, подразделений Московской железной дороги, спасателей работы по расчистке железнодорожных путей в Выгоничском районе выполнены в максимально короткие сроки меньше, чем за сутки», – написал губернатор в Telegram-канале.

    Богомаз поблагодарил всех за круглосуточный труд по ликвидации последствий на месте аварии, за предоставленную специализированную технику. Он уточнил, что работы по ликвидации последствий аварии продолжаются.

    «Аварийно-спасательные подразделения расчистили ж/д пути от мусора и металлических конструкций. В ближайшее время движение поездов будет возобновлено», – сообщили в Telegram-канале МЧС России.

    Там добавили, что ремонтно-восстановительные работы продолжатся завтра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажирский поезд сошел с рельсов из-за обрушения автомоста в Брянской области. Погибли семь человек, более 70 пострадали. После обрушения моста на поезд в Брянской области начались работы по удалению поврежденных вагонов с места происшествия. Рабочие приступили к демонтажу моста.

    1 июня 2025, 00:55 • Новости дня
    МЖД назвала причину обрушения моста на поезд в Брянской области

    МЖД: ЧП с поездом в Брянской области произошло из-за незаконного вмешательства

    Tекст: Ирма Каплан

    Московская железная дорога (МЖД) сообщила причину, которая могла вызвать обрушение моста на пассажирский поезд в Выгоничском районе Брянской области.

    «31 мая в 22.44 на однопутном перегоне Пильшино – Выгоничи в Брянской области произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта», – сказано в сообщении на сайте МЖД.

    Там уточнили, что для ликвидации последствий схода на место направлены восстановительные поезда. При этом на движение других поездов эта ситуация не влияет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мост обрушился на пассажирский поезд Москва – Климово в Брянской области. Транспортная прокуратура по факту произошедшего начала проверку.


    Коментарии (29)
    1 июня 2025, 02:45 • Новости дня
    Пассажирский поезд сошел с рельсов из-за обрушения автомоста в Брянской области

    При ЧП с поездом в Брянской области после обрушения моста есть погибшие и раненые

    Пассажирский поезд сошел с рельсов из-за обрушения автомоста в Брянской области
    @ Telegram-канал Московской межрегиональной транспортной прокуратуры

    Tекст: Ирма Каплан

    В результате аварии с обрушением автомоста и сходом пассажирского поезда с рельсов в Выгоничском районе Брянской области погибло не менее семи человек, еще несколько десятков пострадали. Московская железная дорога сообщила, что причиной происшествия могло стать «незаконное вмешательство» в деятельность транспорта.

    Вечером 31 мая в 22.44 произошла авария на однопутном перегоне Пильшино – Выгоничи в Брянской области – локомотив и вагоны пассажирского поезда 86 сообщением Климов – Москва сошли с рельсов.

    Губернатор региона Александр Богомаз подтвердил, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста.

    Московская железная дорога (МЖД) сообщила, что причиной происшествия стало незаконное вмешательство в деятельность транспорта. Транспортная прокуратура по факту произошедшего начала проверку.

    В центре медицины катастроф региона сообщили о гибели машиниста поезда и тяжелом состоянии грудного ребенка.

    Позднее в МЧС России уточнили, что погибли три человека и 28 обратились за медицинской помощью, при этом в региональных медучреждениях размещены 17 пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

    По последним данным губернатора Богомаза, погибших – семь человек, пострадавших 30.

    Спасатели, прибывшие на место, максимум усилий направили на поиск и деблокирование людей, передачу их медикам и препровождение в пункт временного размещения.

    В Выгоничском районе организован оперативный штаб, который помогает координировать действия врачей и спасателей. Пострадавших доставляют в областные больницы, рассказал губернатор Богомаз.

    На месте аварии продолжается эвакуация пассажиров.

    Коментарии (19)
    1 июня 2025, 14:30 • Видео
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    Коментарии (0)
    1 июня 2025, 07:31 • Новости дня
    Хинштейн сообщил об обрушении моста при движении грузового локомотива

    Хинштейн: При движении грузового локомотива в Железногорском районе обрушился мост

    Хинштейн сообщил об обрушении моста при движении грузового локомотива
    @ Telegram-канал Александра Хинштейна

    Tекст: Ирма Каплан

    В ночь на воскресенье на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

    «Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Началось возгорание тепловоза – сотрудники МЧС его оперативно локализовали. Остальные составы находятся на платформе ж/д дороги», – написал врио губернатора.

    Он добавил, что, по предварительной информации, у одного из машинистов тепловоза повреждены ноги, всю бригаду доставили в больницу.

    Автомобильная дорога под мостом перекрыта, движение организовано в объезд.

    Хинштейн пообещал держать ситуацию на контроле и установить причину обрушения моста.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье мост обрушился на пассажирский поезд Москва – Климово в Брянской области. Транспортная прокуратура по факту произошедшего начала проверку.

    По последним данным, на месте ЧП число погибших достигло семи, среди погибших –машинист и его помощник. Количество пострадавших, по последним данным, 66 человек, среди них трое детей.

    Коментарии (21)
    1 июня 2025, 06:07 • Новости дня
    Келлог согласился с мнением Путина о прокси-войне НАТО против России

    Спецпосланик США Келлог согласился с мнением Путина о прокси-войне НАТО

    Келлог согласился с мнением Путина о прокси-войне НАТО против России
    @ Andreas Stroh/imago/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский спецпосланник по Украине Кит Келлог в интервью Fox News подтвердил, что действия НАТО против России имеют признаки прокси-войны, о чем неоднократно говорил российский президент Владимир Путин.

    «Он считает, что в настоящее время это также является прокси-войной НАТО, и, честно говоря, в некотором смысле это так. Я имею в виду, посмотрите, что сделали европейские страны в плане поддержки. Я имею в виду, что Путин явно это видит», – приводит ТАСС слова Келлога.

    Комментируя возможное решение Германии о поставках Украине крылатых ракет Taurus, Келлог подчеркнул, что подобные действия западных стран только подтверждают позицию Москвы в этом вопросе.

    Комментируя переговоры между Россией и Украиной, Келлог отметил, что США пока не получили официального предложения от России по меморандуму, но отметил, что верит в мирное разрешение конфликта.

    «Все очень усердно работают, чтобы довести дело до конца», – сказал спецпосланник.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, Кремль выразил согласие с заявлением госсекретаря США Марко Рубио о том, что конфликт на Украине представляет собой прокси-войну между Россией и США.

    Коментарии (16)
    1 июня 2025, 05:20 • Новости дня
    Число пострадавших при ЧП с поездом под Брянском увеличилось почти вдвое

    Богомаз: К текущему часу количество пострадавших под Брянском – 66 человек

    Tекст: Ирма Каплан

    Помощь медиков после схода с рельсов поезда под Брянском потребовалась еще нескольким десяткам человек, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

    «К этому часу количество пострадавших составляет 66 человек, в том числе трое детей. Трое пострадавших в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок», – написал он.

    Богомаз уточнил, что госпитализированы 44 человека, амбулаторно наблюдаются 22 пострадавших при аварии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мост обрушился на пассажирский поезд Москва – Климово в Брянской области. Транспортная прокуратура по факту произошедшего  начала проверку.

    По последним данным, на месте ЧП число погибших достигло семи, среди погибших –машинист и его помощник.

    Также Богомаз сообщил, что пассажиры аварийного поезда доставлены на вокзал для отправки в течение часа в Москву. Московские врачи и психологи прибыли на Киевский вокзал, чтобы оказывать помощь пострадавшим в ЧП.

    Коментарии (2)
    1 июня 2025, 00:16 • Новости дня
    Мост обрушился на пассажирский поезд Москва – Климово в Брянской области

    В Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста на поезд

    Мост обрушился на пассажирский поезд Москва – Климово в Брянской области
    @ Telegram-канал GoriZont_bryansk

    Tекст: Ирма Каплан

    Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о дорожно-транспортном происшествии с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного состава в Выгоничском районе одного из участков федеральной автодороги А240.

    «В Выгоничском районе произошло обрушение моста. В настоящее время в районе одного из участков федеральной автодороги А240 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного состава. К сожалению, есть пострадавшие», – сообщил он в Telegram-канале.

    Он уточнил, что на месте работают экстренные службы и представители органов власти, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

    По информации источника телеканала РЕН ТВ, мост вместе с автомобилями обрушился на железнодорожные пути.

    «Источник утверждает, что в момент обрушения моста по железнодорожным путям проезжал пассажирский поезд, двигавшийся из Москвы в Климово», – сказал источник.

    Подтвержденной информации о пострадавших и причинах происшествия пока нет.

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    1 июня 2025, 06:48 • Новости дня
    В Турции назвали ключевой момент для успеха на переговорах по Украине

    Aydinlik Gazetesi: Ради мира на Украине Турция должна закрыть ЕС доступ к переговорам

    Tекст: Ирма Каплан

    Великобритания, Германия, Франция своими стараниями якобы поддержать Украину делают все возможное, чтобы война продолжалась, поэтому Турция должна сделать самое главное, что требуется – пресечь делегации ЕС доступ к переговорам, пишет Aydinlik Gazetesi.

    «На этих переговорах не должно произойти того, что случилось в 2022 году. Турция должна настаивать на мире здесь и препятствовать европейцам, которые хотят, чтобы Украина продолжала войну. Это важно как для стабильности региона, так и для позитивного отражения отношений Турции с двумя странами», – говорится в статье.

    Чего бы не заявляли европейские сторонники Украины, пишет газета, на деле они лишь увеличивают военные бюджеты и угрожают России – в таких условиях абсурдно пытаться договариваться о мире.

    «Учитывая все это, Европе необходимо принять решение. Евросоюз либо подвергнет риску свое собственное единство, продолжая невыносимую войну, либо завершит ее, чтобы обеспечить мир и спокойствие», – подчеркнули в материале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Анкара прилагает усилия для организации переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле с целью достижения мира в регионе, о чем заявил президент Турции.

    Эрдоган выразил надежду, что после переговоров в Стамбуле может состояться встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. Однако Украина запросила у Турции деньги и оружие накануне переговоров.

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    1 июня 2025, 07:18 • Новости дня
    Пленный рассказал о приказе ВСУ расстрелять эвакуирующихся из Часов Яра жителей

    Пленный ВСУ: Командование приказывало стрелять в мирных жителей Часова Яра

    Пленный рассказал о приказе ВСУ расстрелять эвакуирующихся из Часов Яра жителей
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Пленный украинский военнослужащий рассказал, как командование ВСУ отдало приказ стрелять по пытавшимся эвакуироваться мирным жителям с белым флагом в Часовом Яре.

    Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказало открыть огонь по группе мирных жителей, которые пытались эвакуироваться из Часова Яра с белым флагом, рассказал пленный украинский солдат на видео в распоряжении РИА «Новости».

    Пленный рассказал, что его и группу военных ВСУ взяли в плен бойцы 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й дивизии при зачистке квартала в Часовом Яре. Некоторое время пленные помогали десантникам, сообщая своим командирам ложную информацию об обстановке.

    По словам пленного украинского военного, однажды мирные граждане вышли из дома и направились к заводу в Часовом Яре, размахивая белым флагом.

    «Наши, когда это заметили, доложили руководству, что гражданские уходят в сторону завода... Вот им было приказано открыть огонь... Наши открыли огонь из стрелкового оружия и не только. Гражданские погибли... Это приказы, которые нельзя выполнять, просто по-человечески. Я не знаю, как с этим просто дальше жить», – сказал пленный.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, один из пленных украинских военных  рассказывал, что был подвергнут пыткам за отказ убивать россиян в составе ВСУ. Еще один пленный ВСУ сообщил о нехватке боевого опыта среди командования своего подразделения, подчеркнув их нерешительность и неспособность руководить в критических ситуациях.

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    1 июня 2025, 00:44 • Новости дня
    Начата проверка по факту обрушения моста и повреждения поезда в Брянской области

    Транспортная прокуратура начала проверку по факту обрушения моста в Брянской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку по факту повреждения железнодорожной инфраструктуры в результате обрушения путепровода в Брянской области, сообщили в Telegram-канале ведомства.

    «В результате происшествия был поврежден пассажирский поезд сообщением Климово–Москва. Соблюдение прав пассажиров железнодорожного транспорта на контроле прокуратуры», – сказано в сообщении.

    В ведомстве уточнили, что транспортный прокурор по Брянской области находится на месте происшествия и координирует работу следственных, оперативных органов и аварийных служб.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мост обрушился на пассажирский поезд Москва – Климово в Брянской области.


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    1 июня 2025, 02:17 • Новости дня
    Богомаз сообщил о семи погибших при ЧП с поездом в Брянской области

    Богомаз: Число погибших при ЧП с поездом в Брянской области возросло до семи

    Tекст: Ирма Каплан

    На месте происшествия в Выгоничском районе, где обрушился автомобильный мост и сошли с рельсов вагоны пассажирского поезда увеличилось число погибших и пострадавших, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    «По оперативным данным, в результате обрушения моста на железнодорожные пути, к сожалению, семеро погибших. В медорганизации Брянской области доставлены 30 пострадавших, в том числе двое детей. Двое из пострадавших, в том числе ребенок в тяжелом состоянии», – написал он в Telegram-канале.

    Богомаз уточнил, что аварийно-спасательные работы на месте продолжаются.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мост обрушился на пассажирский поезд Москва – Климово в Брянской области. Транспортная прокуратура по факту произошедшего  начала проверку.

    Московская железная дорога сообщила, что происшествие не влияет на движение других поездов и уточнила, что незаконное вмешательство в деятельность транспорта могло стать причиной аварии.

    В центре медицины катастроф региона сообщили о гибели машиниста поезда и тяжелом состоянии грудного ребенка. Позднее в МЧС России уточнили, что погибли три человека и 28 обратились за медицинской помощью, при этом в региональных медучреждениях размещены 17 пострадавших.

    Коментарии (0)
    1 июня 2025, 01:45 • Новости дня
    Спасатели рассказали об основных работах на месте ЧП в Брянской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Спасатели МЧС, прибывшие на место обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области, рассказали, что максимум усилий направлены на поиск и деблокирование людей, их передачу медикам и препровождение в пункт временного размещения.

    «Основные усилия направлены на поиск и деблокирование людей. Все пассажиры пострадавшего поезда отводятся на безопасное расстояние и осматриваются врачами. Они будут направлены в пункт временного размещения», – сказано в Telegram-канале ведомства.

    На месте ведения работ сосредоточена инженерная техника и краны. Дополнительные силы МЧС России, аварийно-спасательное оборудование, а также световые башни для работ ночью направлены к месту происшествия.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мост обрушился на пассажирский поезд Москва – Климово в Брянской области. Транспортная прокуратура по факту произошедшего  начала проверку.

    Московская железная дорога сообщила, что происшествие не влияет на движение других поездов и уточнила, что незаконное вмешательство в деятельность транспорта могло стать причиной аварии.

    Коментарии (0)
    1 июня 2025, 01:25 • Новости дня
    При ЧП с поездом в Брянской области погиб машинист

    При обрушении моста на поезд в Брянской области погиб машинист

    Tекст: Ирма Каплан

    Машинист поезда погиб при обрушении моста на поезд в Брянской области, один грудной ребенок – в тяжелом состоянии, сообщили в центре медицины катастроф региона.

    «Один погибший - машинист. Выехало 11 бригад скорой помощи, в том числе одна детская реанимация. Ребенок пяти-шести месяцев в тяжелом состоянии», – сообщили РИА «Новости» в центре медицины катастроф региона.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мост обрушился на пассажирский поезд Москва – Климово в Брянской области. Транспортная прокуратура по факту произошедшего начала проверку.

    Московская железная дорога сообщила, что происшествие не влияет на движение других поездов и уточнила, что незаконное вмешательство в деятельность транспорта могло стать причиной аварии.

    Коментарии (3)
    1 июня 2025, 03:59 • Новости дня
    Число пострадавших при ЧП с поездом в Брянской области возросло до 35

    Богомаз: Дополнительно к медикам обратились еще пять человек

    Tекст: Ирма Каплан

    Число пострадавших при сходе поезда с рельсов под Брянском увеличилось – еще пять человек обратились за медицинской помощью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    «На данный момент в результате происшествия, семеро погибших, 35 пострадавших, в том числе трое детей. Одного ребенка санавиация доставит в Москву», – написал губернатор в Telegram-канале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мост обрушился на пассажирский поезд Москва – Климово в Брянской области. Транспортная прокуратура по факту произошедшего начала проверку.

    По последним данным, на месте ЧП число погибших достигло семи, среди погибших –машинист и его помощник.

    Также Богомаз сообщил, что пассажиры аварийного поезда доставлены на вокзал для отправки в течение часа в Москву. Московские врачи и психологи прибыли на Киевский вокзал, чтобы оказывать помощь пострадавшим в ЧП.

    Коментарии (0)
    1 июня 2025, 01:45 • Новости дня
    Число погибших при ЧП с поездом в Брянской области возросло до трех

    Три человека погибли и 28 пострадали при ЧП с поездом в Брянской области

    Tекст: Ирма Каплан

    В результате аварии с обрушением моста и сходом поезда погибли три человека, 28 обратились за медицинской помощью, сообщили в пресс-службе МЧС России.

    «По предварительной информации Всероссийского центра медицины катастроф, пострадал 31 человек, из них три погибли, 28 направлены в лечебные учреждения», –  сообщили ТАСС в ведомстве.

    В МЧС уточнили, что спасатели обследуют вагоны и локомотив поезда. К ликвидации последствий аварии привлечены около 180 человек и 60 единиц техники.

    Как сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, в результате ЧП с поездом в Брянской области 17 человек доставлены в медучреждения региона.

    «По оперативным данным, в медорганизации Брянской области доставлены 17 пострадавших, в том числе один ребенок. Двое из пострадавших, в том числе ребенок – в тяжелом состоянии», – сказал он.

    Кузнецов уточнил, что на месте работают 16 бригад скорой помощи и медицины катастроф, оказание медпомощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мост обрушился на пассажирский поезд Москва – Климово в Брянской области. Транспортная прокуратура по факту произошедшего  начала проверку.

    Московская железная дорога сообщила, что происшествие не влияет на движение других поездов и уточнила, что незаконное вмешательство в деятельность транспорта могло стать причиной аварии.

    Коментарии (0)
    1 июня 2025, 03:17 • Новости дня
    Машинист и его помощник погибли при ЧП с поездом в Брянской области

    Среди погибших при ЧП с поездом в Брянской области – машинист и его помощник

    Tекст: Ирма Каплан

    Во время схода с рельсов пассажирского поезда в Брянской области погибли машинист состава и его помощник, сообщила РЕН ТВ знакомая одной из проводниц поезда Екатерина.

    По словам Екатерины, она настойчиво пыталась связаться с проводницей после того, как узнала о происшествии.

    «Потом она мне написала, что жива, только ногу сломала», – рассказала РЕН ТВ знакомая, уточнив, что сейчас приятельница в больнице.

    Во время беседы выяснилось, что еще один проводник сильно ударился головой, а машинист поезда и его помощник погибли.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мост обрушился на пассажирский поезд Москва – Климово в Брянской области. Транспортная прокуратура по факту произошедшего начала проверку.

    По последним данным, на месте ЧП число погибших достигло семи, пострадавших – 30, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.


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    Без Илона Маска Белый дом станет хуже

    Богатейший человек мира Илон Маск уходит с госслужбы. Свою прощальную пресс-конференцию он провел в кабинете президента США Дональда Трампа, что должно было опровергнуть наличие конфликта между ними. Но бессмысленно опровергать то, что очевидно: конфликт был. По его итогам «ястребы» съели Маска, как аборигены Кука. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Поссорились: Маск уходит от Трампа

      Самый богатый человек мира Илон Маск уходит из американской системы власти, напоследок поссорившись с президентом Дональдом Трампом. Что между ними произошло?

    • Переговоры с Украиной: слишком мало отчаяния

      Американские СМИ выяснили содержание украинского меморандума, который был направлен в Россию перед переговорами в Стамбуле. Чего от них ждать?

    • Сербия подавала патроны Зеленскому

      Служба внешней разведки России заявила о том, что оборонные предприятия Сербии отправили на Украину сотни тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня и гаубиц, а также миллион патронов для стрелкового оружия. Как это понимать?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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