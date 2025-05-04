МИД Китая: Россия и Китай будут защищать итоги Второй мировой

Tекст: Дмитрий Зубарев

Москва и Пекин намерены совместно продвигать «правильный взгляд» на историю Второй мировой войны, а также защищать результаты победы и послевоенный международный порядок, передает ТАСС. Как отмечается в заявлении МИД КНР, «председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин достигли консенсуса о том, что будут совместно хранить историю, беречь память павших героев, продвигать правильный взгляд на историю Второй мировой войны, отстаивать результаты победы и защищать международную справедливость».

Внешнеполитическое ведомство Китая подчеркнуло, что предстоящий визит Си Цзиньпина в Россию станет важным вкладом в развитие стратегического сотрудничества между двумя странами. Предполагается, что в ходе переговоров с Владимиром Путиным особое внимание будет уделено новым обстоятельствам в отношениях между Китаем и Россией, а также обсуждению ключевых международных и региональных вопросов. МИД КНР выразил уверенность, что достигнутый между лидерами стран консенсус «углубит политическое взаимодоверие, обогатит стратегическое сотрудничество и принесет больше пользы народам двух стран».

Кроме того, Китай и Россия намерены укреплять сотрудничество в рамках международных организаций, таких как ООН, ШОС и БРИКС, сообщает МИД КНР. В заявлении подчеркивается, что оба государства будут работать над усилением многополярного мира, противодействием однополярности и гегемонизму, а также содействовать инклюзивной экономической глобализации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит столицу России для участия в праздновании 80-летия Победы, а Кремль анонсировал этот визит как важное событие российско-китайских отношений.