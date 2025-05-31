Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.0 комментариев
Уиткофф назвал ответ ХАМАС на предложение США неприемлемым
Уиткофф назвал ответ ХАМАС на предложение США по Газе неприемлемым
Ответ ХАМАС на инициативу США по прекращению огня в секторе Газа полностью неприемлем и мешает прогрессу на переговорах, заявил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
Уиткофф заявил, что этот ответ «совершенно неприемлем и только отбрасывает стороны назад». передает РИА «Новости».
По мнению Уиткоффа, ХАМАС должен рассматривать предложение Вашингтона как основу для новых переговоров. Он отметил, что такие переговоры потенциально могут стартовать на следующей неделе.
Уиткофф подчеркнул, что нынешняя позиция ХАМАС затрудняет достижение компромисса по вопросу прекращения огня и мирного урегулирования.
Ранее палестинское движение ХАМАС передало свой официальный ответ посредникам на предложение спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о прекращении огня.
Представители движения уточнили, что готовы в рамках будущего соглашения освободить десять живых израильских заложников и передать тела 18 погибших заложников.