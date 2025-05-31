Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.0 комментариев
Экс-аналитик ЦРУ обвинил Зеленского в лукавстве из-за меморандума
Жалобы Владимира Зеленского на то, что Россия якобы не передала Украине меморандум по урегулированию на Украине, являются лукавством, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Жалобы Владимира Зеленского на то, что Россия не передала Украине меморандум по урегулированию ситуации на Украине, являются лукавством, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Дэниэлу Дэвису на YouTube-канале Deep Dive, передает РИА «Новости».
Джонсон отметил, что, по его мнению, украинская сторона играет в определенные игры в этом вопросе. Он напомнил, что Зеленский говорил о том, что Россия не предоставила Украине соответствующий меморандум. Он указал, что Украина сначала передала свой меморандум США, а уже потом России.
Ранее украинская сторона подготовила меморандум с положениями о прекращении огня на суше, в воздухе и на море.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что российская делегация во главе с Владимиром Мединским готова 2 июня представить меморандум России украинской стороне.
В МИД отметили, что власти Киева вновь поднимают истерию перед вторым раундом переговоров в Стамбуле с целью повысить переговорную цену.