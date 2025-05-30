Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.3 комментария
Захарова заявила о попытках Киева повысить ставки перед переговорами в Стамбуле
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире Первого канала, что власти Киева вновь поднимают истерию перед вторым раундом переговоров в Стамбуле с целью повысить переговорную цену.
Она напомнила, что аналогичная ситуация имела место ранее, когда украинская сторона высказывала претензии к составу российской делегации и ее уровню, доходя до обвинений в бутафории, передает ТАСС.
По словам Захаровой, несмотря на этот информационный шум, переговоры все же состоялись и завершились масштабным обменом пленными.
Дипломат подчеркнула, что к очередной волне подобных заявлений следует относиться соответствующе – Киев стремится вновь получить выгоду и привлечь внимание, хотя обычно ему это не удается. Она добавила, что российская позиция в переговорах остается открытой и конструктивной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия пока не получила согласия от Украины на проведение второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал серьезно относиться к предложению главы МИД России Сергея Лаврова о новом раунде переговоров.
Ранее сообщалось, что украинская сторона планирует обновить состав своей делегации для работы над меморандумом с Россией.