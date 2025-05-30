Захарова заявила о попытках Киева повысить ставки перед переговорами в Стамбуле

Tекст: Александра Юдина

Она напомнила, что аналогичная ситуация имела место ранее, когда украинская сторона высказывала претензии к составу российской делегации и ее уровню, доходя до обвинений в бутафории, передает ТАСС.

По словам Захаровой, несмотря на этот информационный шум, переговоры все же состоялись и завершились масштабным обменом пленными.

Дипломат подчеркнула, что к очередной волне подобных заявлений следует относиться соответствующе – Киев стремится вновь получить выгоду и привлечь внимание, хотя обычно ему это не удается. Она добавила, что российская позиция в переговорах остается открытой и конструктивной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия пока не получила согласия от Украины на проведение второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал серьезно относиться к предложению главы МИД России Сергея Лаврова о новом раунде переговоров.

Ранее сообщалось, что украинская сторона планирует обновить состав своей делегации для работы над меморандумом с Россией.