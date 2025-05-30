Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.3 комментария
В Астраханскую область прибыли дополнительные группировки огнеборцев
Дополнительные отряды специалистов МЧС прилетели в Астраханскую область для обеспечения пожарной безопасности региона, решение об этом принял глава МЧС России Александр Куренков.
В регионе сосредоточили дополнительную группировка пожарных, спецтехники, включая два самолета Ил-76, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Огнеборцев направили из Волгоградской области, Калмыкии и Дагестана. Они должны усилить пожарную безопасность населенных пунктов в Астраханской области.
В регионе сохраняется риск возникновения ландшафтных пожаров из-за жары и ветра. Прибывшие силы разместят на дежурство в районах, где сохраняется неблагоприятный прогноз пожароопасной обстановки.
Ранее в Астраханской области для тушения пожаров уже применили авиацию.