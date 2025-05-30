Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.3 комментария
Гендиректора АНО «Центр «Ветеран-Русь» арестовали за мошенничество
Ходатайство следствия об аресте гендиректору АНО «Центр «Ветеран-Русь» Валерию Белялову удовлетворено, сообщили в Мещанском районном суде Москвы.
Белялову предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере», сообщили в пресс-службе инстанции, передает ТАСС.
Он арестован на два месяца.
Отмечается, что гендиректор АНО якобы мог быть причастен к хищению денег в особо крупном размере. Обстоятельства дела не сообщаются.
Ранее в Краснодарском крае первого замминистра природных ресурсов региона задержали по делу о мошенничестве.