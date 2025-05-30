В Австралии зафиксировали первый случай нового штамма оспы обезьян

Tекст: Мария Иванова

Первый случай заражения новым вариантом mpox («эмпокс», новое наименование оспы обезьян) выявлен в Австралии, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал SBS. Заболевший мужчина недавно прибыл из отпуска, проведенного в Таиланде, у него обнаружен штамм Clade 1b.

Австралийский центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил, что риск дальнейшей передачи этого штамма и его распространения по стране оценивается как низкий.

Главный санитарный врач Австралии Энтони Лоулер заявил: «Все случаи заболевания в Австралии отслеживаются министерствами здравоохранения штатов и территорий. Подготовительные меры приняты и в случае необходимости мы сможем быстро отреагировать на вспышку».

С 1 января 2022 года по 30 апреля 2025 года о заражении mpox сообщили 142 151 человек из 133 стран мира, зафиксированы 328 летальных исходов. ВОЗ временно отменяла режим ЧС из-за снижения заболеваемости, но 14 августа 2024 года вновь объявила чрезвычайную ситуацию в связи с ростом случаев в Африке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом году Всемирная организация здравоохранения признала распространение оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в мировом здравоохранении.

Ранее эпидемиолог Геннадий Онищенко отметил возможность ввоза холеры в Россию, в том числе с территории Турции, из-за активизации циркуляции инфекции после техногенных и природных катастроф.