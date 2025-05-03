В Британии задержали четырнадцать подростков по подозрению в убийстве сверстника

Полиция Британии задержала четырнадцать подростков после гибели мальчика

Tекст: Денис Тельманов

Как передает Sky News, полиция Британии задержала четырнадцать подростков в возрасте от одиннадцати до четырнадцати лет по подозрению в непредумышленном убийстве. Речь идет о гибели 14-летнего Лейтона Карра в результате пожара на промышленном объекте в Гейтсхеде.

Среди задержанных – одиннадцать мальчиков и три девочки. Полиция графств Нортамберленд и Тайн-энд-Уир сообщила, что подростков задержали после обнаружения тела пропавшего ранее Лейтона Карра в горящем здании.

Правоохранители уточнили, что Карр числился пропавшим без вести, а впоследствии его тело было найдено на месте пожара. В настоящий момент продолжаются следственные мероприятия и допросы задержанных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в английском городе Саутпорт мужчина напал с ножом на группу детей на занятии по танцам, в результате чего двое детей погибли, а девять получили ножевые ранения.

В Британии подросток столкнулся с серьезными проблемами со зрением и слухом после десяти лет питания исключительно фастфудом.

Одиннадцатилетний мальчик был задержан в Хартлпуле на северо-востоке Англии за поджог полицейской машины во время антимигрантских беспорядков.