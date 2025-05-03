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В Британии задержали четырнадцать подростков по подозрению в убийстве сверстника
Полиция Британии задержала четырнадцать подростков после гибели мальчика
В ходе расследования гибели 14-летнего Лейтона Карра полиция задержала группу подростков, которых подозревают в непредумышленном убийстве.
Как передает Sky News, полиция Британии задержала четырнадцать подростков в возрасте от одиннадцати до четырнадцати лет по подозрению в непредумышленном убийстве. Речь идет о гибели 14-летнего Лейтона Карра в результате пожара на промышленном объекте в Гейтсхеде.
Среди задержанных – одиннадцать мальчиков и три девочки. Полиция графств Нортамберленд и Тайн-энд-Уир сообщила, что подростков задержали после обнаружения тела пропавшего ранее Лейтона Карра в горящем здании.
Правоохранители уточнили, что Карр числился пропавшим без вести, а впоследствии его тело было найдено на месте пожара. В настоящий момент продолжаются следственные мероприятия и допросы задержанных.
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