Хуситы пообещали атаковать суда с американской нефтью

Tекст: Дмитрий Зубарев

Запрет на транспортировку американской нефти был официально объявлен йеменским движением «Ансар Алла», передает ТАСС. Центр координации гуманитарных операций, подконтрольный хуситам, уведомил судоходные компании о санкциях, вступающих в силу с семнадцатого мая. Компании, которые нарушат запрет, внесут в санкционный список, а их суда, по словам хуситов, подвергнутся атакам в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе, Аденском заливе, Аравийском море и Индийском океане.

В уведомлении отмечается: «Нарушающие запрет компании будут включены в список санкций для виновных в агрессии против Йемена и любой арабской или исламской страны. Их суда станут целью атак в любом районе, который находится в пределах досягаемости йеменских вооруженных сил».

Ограничения распространяются также на нефть, отгружаемую из американских портов. Запрещается сотрудничество с компаниями из санкционного списка, включая организации, где они владеют долями, их руководителей и фактических владельцев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США направили второй авианосец на Ближний Восток, хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над Йеменом, а также хуситы атаковали авианосец США трижды за сутки.