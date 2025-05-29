Пока что украинские формирования довольно стойко удерживают позиции, и освобождение территорий требует немалых усилий наших воинов. Но как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.0 комментариев
Китайская компания провела испытание стальной многоразовой ракеты
Sepoch успешно испытала первую в Китае многоразовую ракету из стали
В Китае частная компания провела успешное испытание многоразовой ракеты, изготовленной из нержавеющей стали и использующей жидкий кислород и метан в качестве топлива.
Испытание состоялось на космопорте Дунфан 29 мая в 4.40 утра, сообщает РИА «Новости». Демонстрационная ракета «Юаньсинчжэ-1» успешно совершила полет с последующим возвращением, продлившийся 125 секунд.
Аппарат достиг высоты 2,5 километра и совершил мягкую посадку на воду. Длина ракеты составила 26,8 метра, диаметр – 4,2 метра, стартовая масса – около 57 тонн. Ракета использовала топливо на основе жидкого кислорода и метана, а конструкция выполнена из тонкостенной нержавеющей стали.
В компании Sepoch заявили: «Миссия завершилась успешно». По итогам испытания заложена основа для полноценного запуска «Юаньсинчжэ-1», который запланирован на 2024 год. Компания Beijing Sepoch Technology стала первой в Китае, кто разрабатывает многоразовые ракеты-носители среднего и тяжелого класса с использованием подобных материалов и топлива.
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