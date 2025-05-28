Святой и прекрасный подвиг родительства нужно прославлять и поддерживать, к матерям и отцам относиться как людям, несущим важнейшее общественное служение. Но к нему не нужно пытаться вынуждать грубым давлением или, тем более, угрозами.9 комментариев
Глава Байкальска назвал причину трагедии с гибелью пяти подростков
Глава Байкальска Василий Темгеневский заявил, что подозреваемый в убийстве четверых подростков мог совершить преступление на дне рождения после употребления алкоголя. Мэр обратился к горожанам с просьбой оказать поддержку семьям погибших и пострадавших подростков и сохранять спокойствие.
Глава города Байкальска Василий Темгеневский обратился в Telegram-канале к жителям после трагических событий с участием подростков.
В своем видеообращении он призвал горожан поддержать семьи погибших и пострадавших, а также не распространять неподтвержденную информацию до завершения следствия.
Темгеневский отметил, что подозреваемый мог совершить преступление на дне рождения после употребления алкоголя. Он добавил, что после трагедии в городе был создан оперативный штаб, а на месте продолжают работать следователи.
«Прошу вас не пользоваться слухами, идет расследование», – призвал глава города.
Ранее в Байкальском городском поселении был объявлен трехдневный траур. Глава администрации Василий Темгеневский выразил соболезнования близким погибших.
Темгеневский рассказал, что трагедия произошла во время празднования дня рождения и совместного употребления спиртного.
В ночь на среду один из подростков напал с ножом на сверстников, убил четверых и ранил еще четверых. После нападения он поджег дом. Позже было обнаружено его тело.
Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения.