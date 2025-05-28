Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни и сотни тысяч людей. Что с ними будет?9 комментариев
Дело возбудили после нападения с ножом на подростков Байкальска
В результате нападения на подростков в СНТ города Байкальска четверо получили ранения, один из них был экстренно прооперирован.
Уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц было возбуждено после нападения с ножом на подростков в СНТ города Байкальска, сообщает ТАСС. По данным Следственного комитета, нападавший также погиб, всего жертвами стали пять несовершеннолетних. Четверо подростков с ранениями доставлены в больницу, один из них уже перенес операцию. Как заявила уполномоченный по правам ребенка Татьяна Афанасьева, еще троим пострадавшим оказывается психологическая помощь, дети находятся в состоянии сильного шока. В зависимости от состояния прооперированного ребенка его могут транспортировать в Иркутск для дальнейшего лечения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в частном доме Байкальска Иркутской области были обнаружены тела четырех подростков с ножевыми ранениями. Еще четверо подростков были госпитализированы с травмами.