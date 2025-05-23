Названа предварительная причина крушения вертолета в Орловской области

MWM: Российская ракета Р-37М способна сбивать целые эскадрильи

MWM: Российская ракета Р-37М способна сбивать боевые самолеты целыми эскадрильями

Tекст: Алексей Дегтярев

В случае установки ядерных боеголовок в Р-37М эта ракета, запущенная с истребителя, может уничтожать целые эскадрильи вражеских целей, залпы крылатых ракет или большие рои беспилотников, передает RT со ссылкой на Military Watch Magazine.

Каждый МиГ-31БМ или истребитель Су-35 сможет нести по четыре такие ракеты. Вес боеголовки Р-37М составляет 60 кг, это примерно втрое тяжелее стандарта для ракет класса «воздух – воздух».

Как писала газета ВЗГЛЯД, болгарский военный эксперт Бойко Николов указывал, что эти ракеты могут использоваться и в обороне, комплексы С-400 и истребители с Р-37М образуют многоуровневую оборону, которая бросает вызов даже такой передовой технике, как F-16