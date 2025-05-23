Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.7 комментариев
Названа предварительная причина крушения вертолета в Орловской области
Предварительной причиной крушения вертолета под Орлом стала техническая неисправность
Вертолет Ми-8 разбился во время планового полета в Орловской области, предварительной причиной трагедии названа техническая неисправность, экипаж не выжил.
По данным пресс-службы Московского военного округа, причиной аварии предварительно стала техническая неисправность. На месте падения воздушного судна работает специальная комиссия Воздушно-космических сил России, которая проводит расследование произошедшего. Представители военного округа уточнили, что все члены экипажа вертолета погибли, передает РИА «Новости».
Напомним, в пятницу во второй половине дня в Орловской области произошло крушение вертолета.