В Швейцарии прошел референдум об ограничении численности населения страны. Инициатива не прошла, потому что большинство приезжих в стране – коренные европейцы. И при всех издержках с выходцами с Ближнего Востока и из Африки столь радикальную меру сочли избыточной.2 комментария
Туск сообщил о задержании убийцы российского художника в Польше
Польские правоохранители поймали предполагаемого убийцу российского художника Семена Скрепецкого (Роберта Кузовкова), сообщил польский премьер Дональд Туск.
«Подозреваемый в участии в убийстве россиянина в Белой Подляске задержан полицейскими Люблинского воеводства и сотрудниками Агентства внутренней безопасности», – указал Туск в соцсетях, передает РИА «Новости».
Премьер пояснил, что у подозреваемого есть грузинский паспорт.
Специальные службы работают над установлением личности заказчика преступления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестный застрелил российского художника Семена Скрепецкого на автостоянке в польском городе Белая Подляска. Позже польские правоохранители освободили двух задержанных по этому делу граждан Белоруссии.