Путин направил приветствие участникам 20-го сезона молодежного форума «Бирюса»

Tекст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин направил послание участникам, организаторам и гостям Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория инициативной молодежи «Бирюса», сообщается на сайте Кремля.

«Приветствую вас на форуме «Территория инициативной молодежи «Бирюса» платформы «Росмолодежь.Форумы»», – отметил российский лидер. Он добавил, что площадка уже в 20-й раз собирает неравнодушных юношей и девушек.

«B нынешнем году многочисленных участников вновь ждут содержательные дискуссии и круглые столы, знакомство с известными экспертами, политиками, государственными и общественными деятелями. Такая насыщенная программа предоставляет форумчанам хорошие возможности для профессионального роста, личностного развития, обмена наработанным опытом и лучшими практиками. И конечно, впереди у вас интересные конкурсы, спортивные мероприятия, дружеское общение. Ведь «Бирюса» – это открытое пространство, где встречаются единомышленники, рождаются команды, запускаются востребованные проекты в самых разных сферах», – отметил Путин.

Президент выразил уверенность, что насыщенная программа позволит участникам обменяться опытом и запустить востребованные проекты. В завершение он пожелал форумчанам успехов и удачи во всех начинаниях.

Первая смена форума – «Физическая культура и спорт» платформы Росмолодежь.Форумы – пройдет с 17 по 21 июня и объединит более 300 участников из России и из-за рубежа. Смена станет ключевым событием Молодёжного образовательного центра «Спортэкс» – проекта Росмолодежи. Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».